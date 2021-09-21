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EĞİTİM İSTANBUL

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, hiçbir okulda kapanma olmadığını belirterek "Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı" dedi.

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İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü: Sınıf karantinaları korkutucu düzeylere ulaşmadı
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En çok öğrenci ve öğretmenin bulunduğu İstanbul'da yüz yüze eğitimde iki haftalık süreç bitti, üçüncü haftaya başlandı. Bu süreçte İstanbul'da 6 bin 748 okul ve 2 milyon 761 bin öğrenci ve 155 bin öğretmen 6 Eylül'de ders başı yaptı.

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, okullardaki son durumu TRT Haber'e değerlendirdi. Yazıcı'nın açıklamaları şöyle:

6 bin destek personeliyle okullarımız güçlendirildi"

Okullarımızın uyum haftası ve genel eğitim öğretimin başlamasıyla denetimleri yapıldı, enfeksiyondan ve salgından korunma anlamında bilgilendirmesi yapıldı. İstanbul'daki tüm okullarda önlemler çok yönlü uygulanıyor. İstanbul'umuza 6 bin toplum yararına çalışma personeli de görevlendirilerek okullarımız güçlendirildi. Meslek liselerimizin ürettiği maske ve dezenfaktanlar dağıtıldı.

İstanbul'da karantina sebebiyle tamamen kapalı okul yok, kısmi olarak karantinaya alınma durumu oldu. Sayı düzenli olarak değişiyor ancak korkutucu düzeylere ulaşmadı.

Bir sınıfta vaka görüldüğünde neler yapılıyor?

Bir öğrencide vaka tespit edildiğinde okulların girişinden itibaren gün içinde en az 2 kez ateş ölçümü ve semptom kontrolü yapılıyor sınıf öğretmenleri dahil. Teneffüslerde sınıf üzerinde tutulmaya gayret ediliyor. Okulların temizlenmesi ve havalandırılması sistematik olarak yapılıyor.

Ders süreleri kısaltılır mı?

Geçici süreli, okula özgü önlemler alınabiliyor. Gerekli olması halinde bu tedbirler en üst seviyede alınıyor.

Bu süreçte en güçlü unsurumuz öğretmenlerimiz. Öğretmenlerimizin aşılanmaya olan duyarlılıkları çok anlamlı. Bu zaten aşılanma oranlarına da yansıyor.

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