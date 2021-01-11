Gündem İstanbul için kar uyarısı Perşembe günü yağması bekleniyor
İSTANBUL

İstanbul kar yağışı

İstanbul için kar uyarısı: Perşembe günü yağması bekleniyor

Sağanak yağışların etkisi altına giren İstanbul için kar uyarısı yapıldı. AKOM tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca İstanbul genelinde sağanak yağmurun etkisini sürdüreceği, perşembe günü ise karla karışık yağmur ve kar beklendiği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışının perşembe gününden itibaren etkili olması bekleniyor.
Kar yağışının perşembe gününden itibaren etkili olması bekleniyor.

Meteoroloji ve AKOM’un verilerine göre, Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk havanın İstanbul’a yılın ilk kar yağışını getirmesi bekleniyor.

Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından yapılan açıklamada, "İstanbul başta olmak üzere yurdumuzun batı bölgelerinde Orta Akdeniz üzerinden peş peşe gelen alçak basınç sistemleri etkili oluyor.

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Yağışlar etkisini sürdürecek

Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan yağışlara benzer şekilde bu hafta da il genelinde kuvvetli sağanak yağmur geçişleri yaşanması bekleniyor. Yarın sabah saatlerinde Çatalca, Silivri ve Arnavutköy ilçelerimizde başlaması beklenen yağışların öğle saatlerinden itibaren il geneline yayılarak aralıklarla kuvvetli sağanak (30-65kg/m2) şeklinde etkili olması tahmin ediliyor" denildi.

Karla karışık yağmur bekleniyor

Açıklamada ayrıca, "Kuvvetli yağışların çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi, beraberinde Sibirya üzerinden gelmesi beklenen soğuk hava ile birlikte sıcaklıkların da hızla azalarak kış değerlerine gerileyeceği tahmin edilirken perşembe itibari ile görülecek yağışların karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

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