Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Küçükçekmecede siteden arazi aracı çaldı Kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi
3. SAYFA

İstanbul Küçükçekmece'de çaldığı araçla kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi

Küçükçekmece'de siteden arazi aracı çaldı: Kaçarken ortalığı savaş alanına çevirdi

İstanbul Küçükçekmece’de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı. Çaldığı pikapla bir binanın bahçe duvarına ve bazı araçlara çarparak hasara neden olan şüpheli aranıyor.

Haber Merkezi İHA
Bu arada, pikapın çalındığı anlar da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Bu arada, pikapın çalındığı anlar da sitenin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İstanbul'daki olay, bugün saat 06.30 sıralarında Küçükçekmece ilçesinde bulunan bir siteden lüks pick-up tarzı bir arazi aracının çalınması ile meydana geldi. İddiaya göre, 16-17 yaşlarındaki bir genç Küçükçekmece’deki bir siteye güvenlik görevlilerini atlatarak girdi. Site içinde bir süre dolaşan şahıs, gözüne kestirdiği binalardan birine girdi.

Binada dolaşan şahıs bir evin kapısının üstünde anahtar olduğunu fark etti. İçeri giren şahıs, ev sahipleri uyuduğu sırada araç anahtarı ve bir kol saatini çalarak kaçtı.

DHA
Küçükçekmece’de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Hırsız daha sonra otoparka giderek anahtarın ait olduğu aracı buldu. Park halinde bulunan arazi aracını çıkarırken, önünde bulunan araçlara çarptı. Aracı otoparktan çıkarmayı başaran şahıs güvenlik görevlisini durdurma çabasına rağmen siteden çıkarak uzaklaştı.

DHA
Küçükçekmece’de 17 yaşlarında bir şahıs, bir siteden çaldığı arazi aracı ile 9 araca çarpıp, bir evin bahçe duvarını yıktı.

Araç ile çevre mahallelerde dolaşan hırsız birçok araca çarptı. Mavi Kuş Sokak içinde ise bir evin bahçe duvarına çarparak yıktı. Duvarın önünde bulunan doğalgaz borusuna da hasar verdi. Doğal gaz borusunun şans eseri patlamamasıyla faciadan dönüldü. İhbar üzerine polis ekipleri aracın peşine takıldı. Araç ile kaçamayacağını anlayan şüpheli 3. Namık Kemal Sokağında araçtan inerek ara sokaklara girdi ve izini kaybettirdi. Olay ile ilgili polis ekipleri çalışma başlattı.

DHA
Çaldığı pikapla bir binanın bahçe duvarına ve bazı araçlara çarparak hasara neden olan şüpheli aranıyor.

Aracın çalınma anı sitenin güvenlik kameralarına yansıdı
Sitenin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızın site içinde dolaşması, aracı bulup çalıştırması ve park halinde bulunan araçlara çarparak kaçması görülüyor. Genç hırsızın rahat tavırları ise dikkat çekiyor.

Abone Ol Google News
Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Salgına teslim olmadığımızı gösterdik

Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar.
Amerikan iç savaşı

Amerikan iç savaşı

​Teknoloji devleri Trump'a neden kazan kaldırdı?
İki yıl içinde tamamlanacak

İki yıl içinde tamamlanacak

​Ulaştırma Bakanı Karaismailoğlu dev projeyi duyurdu.

​İstanbul'da vatandaşları isyan ettiren uçuk ücretler.
Şoke eden sakatlık

Şoke eden sakatlık

​Süper Lig hakemi 6 ay maç yönetemeyecek.

​Mavi Vatan'a 'yüzen kışla' Anadolu çıkarması.

Bakanlık 'Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ni güncelledi.

Sakarya Valisi, son durumu açıkladı.

137 ülkeye tıbbi yardım gönderdik.

99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı.

DSÖ, kullanımını ikinci kez durdurdu.

Ronaldo başarılarına bir yenisini daha ekledi.

Patlamanın olduğu fabrikada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

​Parkta horon oynayan gençler koronavirüse davetiye çıkardı.

Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan çok önemli uyarı.

Minibüsten 14 yerine 30 yolcu çıktı.
Tarihin en <br>büyük operasyonu

Tarihin en
büyük operasyonu

Aralarında suç örgütü liderlerinin de bulunduğu 34 kişi tutuklandı.
Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Gündem

Sakarya'da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından bölgede başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan alanda enkaz kaldırma ve kırma çalışmaları sürüyor. Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da "(Havai fişek fabrikasındaki patlama) 114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" bilgisini verdi.
Avcılar’da 99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı: 21 yıldır yıkılmayan bina çöplük ve bağımlı yeri oldu
Gündem

Avcılar’da 99 depreminden sonra yıkılması unutulan bina yine yıkılamadı: 21 yıldır yıkılmayan bina çöplük ve bağımlı yeri oldu

99 depremin ardından ağır hasar alan binanın yıkılmasına karar verilmesine rağmen yıkılmayarak sahipleri tarafından güçlendirme yapılarak kullanılmaya devam edildi. Geçtiğimiz yıl Silivri'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılmadığı ortaya çıkanın bina apar topar boşaltılarak yıkılması kararlaştırıldı ancak bu sefer de daire sahiplerine müteahhidin daire satarken verdiği değişik oranlardaki arsa hissesi nedeniyle hak sahibi olanların dava açmasından dolayı yıkılamıyor. Yıkılamayan bina şehrin ortasında bağımlıların mekanı haline dönerken binada da çöp yığınları oluştu.
Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var
Gündem

Sakarya Valisi: 114 hastamızı taburcu ettik, biri ağır 6 yaralı var

Havai fişek fabrikasındaki patlamaya ilişkin konuşan Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, "114 hastamızı taburcu ettik, 6 yaralı var, biri ağır, diğerleri iyi" dedi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.