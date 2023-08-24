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İstanbul mahalle konseptiyle dönüşecek

İstanbul’un rezerv alanlarında yapılacak konutlar mahalle konseptiyle hazırlanacak. Depremlerin ardından İstanbul’da sağlıksız yapı stokunu dönüştürmek için hız verilen kentsel dönüşüm çalışmalarında, vatandaşların rezerv alanlara gönüllü gidişini teşvik edecek uygulamalar gündemde.

Merve Safa Akıntürk
04:00 . 24/08/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Arşiv

Arşiv

Bunlardan birisi de “Bizim Mahalle” konsepti. Söz konusu konseptte İstanbul’da rezerv alanlarda yapılacak konutlar, geleneksel mahalle düzeniyle inşa edilecek. Mahallelerde daha küçük meydanlar olacak. İnsanların toplanabileceği yerler oluşturulacak. Mahalle içerisinde cami, sağlık ocağı, park, okul, iş yeri bulunan sokaklar açılacak. Mahallelerde yatay mimariye özen gösterilecek. Bu konseptle komşuluk ilişkilerinin yeniden canlandırılması ve cazibe merkezi haline gelen mahallelere vatandaşların gönüllü olarak taşınmaları sağlanacak.


#İstanbul
#kentsel dönüşüm
#mahalle
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