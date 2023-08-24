İstanbul mahalle konseptiyle dönüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, iş adamlarından spor kulüplerine kadar tüm Türkiye’yi depremzedeler için seferber olmaya çağırdı. Adıyaman’da depremzedeler için bağışlarla yapılacak konutların temel atma törenine canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, “Bu zor günleri birlikte aşacağız. Bir kez daha spor kulüplerimize ve şirketlerimize depremzedelerimiz için harekete geçme çağrısı yapıyorum. Gelin bu ağır yükü kaldırmamıza destek olun” dedi.