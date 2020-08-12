Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Gündem Şehir eşkiyaları dehşet saçtı İstanbulun göbeğinde silahlarla kafe bastılar
İSTANBUL

​İstanbul Maltepe'de kafeye silahlı baskın

Şehir eşkiyaları dehşet saçtı: İstanbul'un göbeğinde silahlarla kafe bastılar

İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren bir kafe gece saatlerinde eli silahlı 8 kişilik bir grup tarafından basıldı. Kafe önünde rastgele ateş açarak dehşet saçan grup daha sonra müşterileri darp etmeye başladı. Saldırganlar kafe önündeki otomobillere de zarar vererek yaya olarak olay yerinden kaçtı. Olayda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Haber Merkezi DHA
​İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren bir kafeye yapılan silahlı baskında 3 kişi yaralandı.
​İstanbul Maltepe'de faaliyet gösteren bir kafeye yapılan silahlı baskında 3 kişi yaralandı.

Olay saat 00.00 sıralarında Yalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı sahil yolu üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.

İddiaya göre 8 kişilik silahlı bir grup henüz bilinmeyen bir nedenle müşterilerle dolu olan kafeye gelerek rastgele ateş açtı.

Maltepe'de bir kafeye gelen silahlı kalabalık grup, rastgele ateş açtıktan sonra müşterileri darp etti.

MÜŞTERİLERİ DE DARP ETTİLER

Kafe sahipleriyle kavga eden saldırganlar, 3 müşteriyi de darp etti. Kafedeki malzemelere ve park halindeki bazı otomobillere zarar veren saldırganlar olay yerinden kaçtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırı sırasında kafede bulunan bazı müşteriler sinir krizi geçirdi. Sinir krizi geçiren müşterilere sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık ekipleri ve arkadaşları tarafından güçlükle sakinleştirilen müşteriler, daha sonra olay yerinden ayrıldı.

Kafeye ve kafenin önündeki otomobillere de zarar veren saldırganlar olay yerinden kaçtı.

"EN AZ 8 KİŞİ SAYDIM, YAYA GELDİLER, YAYA OLARAK KAÇTILAR"

Olayla ilgili konuşan bir kişi, “Ben arkadaşımı bırakmak için döndüğüm sırada buradaki kişilerin içeri girdiğini gördük, arkadaşlar polise haber verdi. Çıkarlarken bana da saldırdılar. Benden önce burada bir araca da dışarıdaki iki kişiye daha saldırmışlar. Ben en az 8 kişi gördüm, daha fazla da olabilirler. Yaya olarak geldiler, yaya olarak kaçtılar" şeklinde konuştu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis olay ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü
FOTOĞRAF 17
Title
Adana'da, erkek kardeşi ve annesini tabancayla öldüren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, gözaltına alındı.
Title
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, ailesinin merkez Seyhan ilçesi Kurtuluş Mahallesi'nde bulunan evinde, cinnet getirerek kardeşi Altuğ ve annesi İkbal Polat'ı tabancayla öldüren Tolga Polat olay yerinde gözaltına aldı.
Title
Şüpheli Tolga Polat, Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Title
Olay sırasında evde olan şüphelinin babası Şeref Polat da görgü tanığı olarak emniyete götürüldü.
Title
Ailenin yarın görülecek miraslık tarla davası öncesi konuşmak için bir araya geldiği, çıkan tartışmanın ardından cinayetin işlendiği iddia edildi.
Title
Öte yandan, Adana Emniyet Müdürü Doğan İnci, olay yerinde incelemede bulundu. Cenazeler, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Bu sırada ölenlerin yakınları gözyaşı döktü.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Hatay Vali Yardımcısı miras tartışmasında annesi ve kardeşini öldürdü
Adana'da miras meselesi yüzünden çıkan tartışmada cinnet getiren Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat erkek kardeşi Altuğ Polat ve annesini İkbal Polat'ı tabancayla vurarak öldürdü. Gözaltına alınan Tolga Polat Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyet müdürlüğüne götürülürken, ölenlerin yakınları ise bina önünde gözyaşı döktü.


Abone Ol Google News
Şehir eşkiyaları dehşet saçtı

Şehir eşkiyaları dehşet saçtı

İstanbul'un göbeğinde ellerinde silahlarla kafe bastılar.
Miras cinayeti!

Miras cinayeti!

Vali Yardımcısı annesi ve kardeşini öldürdü.
Kurallara uymayana af yok: Çeşmede koronavirüs tedbirlerine uymayan 5 işletmeye kapatma cezası

Sürücü<br>yanarak can verdi

Sürücü
yanarak can verdi

Denizli'de ​otomobil takla attı, sürücü içinde bağırıyordu...
Çatışma dahil<br>her şeye hazırız

Çatışma dahil
her şeye hazırız

Türk donanması tacizlere karşı 24 saat korumada.
PKK buradan çıksın

PKK buradan çıksın

​Deyrizor'da aşiretler toplantısına 5 bin kişi katıldı.

ABD'den 1,5<br>milyar dolarlık imza

ABD'den 1,5
milyar dolarlık imza

Yüz milyon dozluk aşı için Moderna ile anlaştı.

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Akdeniz’de taviz vermeyeceğiz

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan net mesaj.
Aşıyı bulduk<br>kızımda denedik

Aşıyı bulduk
kızımda denedik

​Putin dünyaya müjdeli haberi verdi.
Defalarca<br>taciz ettiler

Defalarca
taciz ettiler

​HDP'de skandalların arkası kesilmiyor.
İnsan deneyleri<br>ekimde başlıyor

İnsan deneyleri
ekimde başlıyor

​Yerli aşı için tarih belli oldu.
Virüsü 3 dakikada imha ediyor

Virüsü 3 dakikada imha ediyor

​Üstelik ithalinden üç kat daha ucuz.
Trump'tan<br>Biden çıkışı

Trump'tan
Biden çıkışı

Seçimleri o kazanırsa ABD halkı Çince öğrenmek zorunda kalacak.
'Kanını yerde bırakmadık'

'Kanını yerde bırakmadık'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eren Bülbül paylaşımı.
Akdeniz'de sular ısınıyor

Akdeniz'de sular ısınıyor

​Yunanistan'ın umudu Türkiye'nin ateş açması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.