İstanbul Maltepe'de otluk alanda yangın

Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.
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