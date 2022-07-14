Gündem İstanbul Maltepede otluk alanda yangın
İSTANBUL

İstanbul Maltepe'de otluk alanda yangın

İstanbul Maltepe'de yol kenarında bulunan otluk ve çalılık alanda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Maltepede otluk alanda yangın
Yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor.

Yangın Dragos Mahallesi'nde bulunan otluk ve çalılık alanda çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ağaçlara da sıçrayan yangına itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor.

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