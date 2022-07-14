İstanbul Maltepe'de otluk alanda yangın

MSB paylaştı: Kahraman Mehmetçik teröristlerin inlerini yerle bir etti

Mehmetçik, Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde teröristlere göz açtırmıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımda, PKK'lı teröristlerin kullandığı mağaranın imha edilme görüntülerini paylaştı. MSB paylaşımda, 'Terörü kaynağında kurutmakta azimliyiz, kararlıyız! Kahraman Mehmetçik, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit ve Pençe-Kaplan operasyon bölgelerinde tespit ettiği 5 PKK'lı teröristi daha etkisiz hale getirdi.' ifadelerine yer verildi.