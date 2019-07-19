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İstanbul merkezli 17 ilde Bylock operasyonu: 68 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

İstanbul merkezli 17 ilde ByLock operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, ByLock kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi DHA
ByLock
ByLock

Fetullahçı Silahlı Terör Örgütü/ Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerince kullanılan Bylock kriptografik haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüpheli hakkında operasyon düzenlendi. 17 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 25 şüpheli yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY mensuplarınca kullanılan ByLock haberleşme sisteminin gerçek kullanıcısı oldukları tespit edilen 68 şüphelinin yakalanmasına yönelik bu sabah operasyon düzenlendi.

İstanbul merkezli 17 ilde yapılan eş zamanlı operasyonda, 25 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Firari şüphelileri yakalamak için çalışmalar devam ediyor.

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