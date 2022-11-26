Dört ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonu: Binlerce araçta usulsüzlük yapmışlar

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kamuoyunda "Tellal" olarak bilinen suç örgütünün Sarıyer'deki bir otoparkı suçların faaliyet merkezi olarak kullandığını tespit etti.

Suç örgütünün, otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdığı, icradan yakalaması olan araçların değerli parçalarının üzerinde olmadığı yönünde sahte tutanak tanzim ettirdiği, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlisinin de aracın anahtarı olmadığı söylenerek sağlıklı bir inceleme yapmasının engellendiği belirlendi.

Ekipler, suç örgütü üyelerinin ihaleye katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel olduğunu, şüphelilerin bir kişiyi de kasten yaraladığını tespit etti.

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Ortaya çıkarılan usulsüzlüklerle 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden rayiç bedelinin çok altına aldıkları ortaya çıkan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 araca el konuldu.

FOTOĞRAF 12 Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar. Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındılar. Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül’ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.’nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi. Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol’un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı Samsun’da silahlı saldırı: BTP İlçe Başkanı ve yanındaki bir kişi öldü Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine anı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 7 Edinilen bilgiye göre, restorana gelen ve maskeli oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişiler işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.’ya kurşun yağdırıp kaçtı. Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı. Olay yeri inceleme ekipleri kamera kayıtlarını izleyerek saldırganın kimliğine ulaşmaya çalışırken, olay yerinde incelemeler devam ediyor. Maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı: İki yaralı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran işletmecisi ile bir müşteri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.



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