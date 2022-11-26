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İSTANBUL

Dört ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonu: Binlerce araçta usulsüzlük yapmışlar

Usulsüzlüklerle 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden rayiç bedelinin çok altına aldıkları ortaya çıkan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi. Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 araca el konuldu.

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Haber Merkezi AA
İstanbul merkezli 4 ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı
İstanbul merkezli 4 ilde icralık otomobil dolandırıcılığı operasyonunda 20 zanlı yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet suçlarıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yürüttükleri çalışmalar sonucunda kamuoyunda "Tellal" olarak bilinen suç örgütünün Sarıyer'deki bir otoparkı suçların faaliyet merkezi olarak kullandığını tespit etti.

Suç örgütünün, otoparklarda düzenlenen icralık araç ihalelerine fesat karıştırdığı, icradan yakalaması olan araçların değerli parçalarının üzerinde olmadığı yönünde sahte tutanak tanzim ettirdiği, kıymet takdiri için gelen bilirkişi görevlisinin de aracın anahtarı olmadığı söylenerek sağlıklı bir inceleme yapmasının engellendiği belirlendi.

Ekipler, suç örgütü üyelerinin ihaleye katılmak isteyen kişilere cebir, tehdit ve hileli yöntemlerle engel olduğunu, şüphelilerin bir kişiyi de kasten yaraladığını tespit etti.

Ortaya çıkarılan usulsüzlüklerle 2 bin 65 aracı icra ihalelerinden rayiç bedelinin çok altına aldıkları ortaya çıkan suç örgütüne yönelik İstanbul merkezli 4 ilde operasyon düzenlendi.

Eş zamanlı operasyonlarda 20 şüpheli gözaltına alındı. Suçtan elde edildiği değerlendirilen 40 araca el konuldu.

Samsun’da silahlı saldırı: BTP İlçe Başkanı ve yanındaki bir kişi öldü
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Olay, Samsun’un Canik ilçesi Soğuksu Mahallesi’nde gece meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, silahlı saldırıya uğrayan Ali Akgül, Hasan Kol, Hakan Ö., Emirhan B. ve Ercan S. çeşitli yerlerinden yaralandılar.
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Ağır yaralanan Ali Akgül kendisine ait büroda hayatını kaybederken, yaralılar Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına altına alındılar.
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Yaralılardan Hasan Kol ise kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti. Silahlı saldırıda hayatını kaybeden Ali Akgül’ün Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu yaralılardan Emirhan B.’nin ise yine aynı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.
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Polis yaralıların bulunduğu hastanelerde geniş güvenlik önlemi aldı. Hayatını kaybeden Ali Akgül ile Hasan Kol’un cansız bedenleri otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
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Samsun’da silahlı saldırıda 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Samsun’da silahlı saldırı: BTP İlçe Başkanı ve yanındaki bir kişi öldü
Samsun'da silahlı saldırıya uğrayan 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı. Ölenlerden birinin Büyük Türkiye Partisi Canik İlçe Başkanı olduğu ve yaralılardan birinin ise yine anı partinin kurucu teşkilat başkanı olduğu öğrenildi.

Maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı: İki yaralı
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Edinilen bilgiye göre, restorana gelen ve maskeli oldukları iddia edilen kimliği belirsiz kişiler işletmeci O.Ç. ile müşteri Ş.A.’ya kurşun yağdırıp kaçtı.
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Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
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Yaralanan restoran işletmecisi ve müşteri için çevredeki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi.
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Yaralıların ayaklarından vurulduğu öğrenilirken, saldırgan ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
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Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.
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Olay yeri inceleme ekipleri kamera kayıtlarını izleyerek saldırganın kimliğine ulaşmaya çalışırken, olay yerinde incelemeler devam ediyor.
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Maskeli saldırganlar restorana kurşun yağdırdı: İki yaralı
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde restoran işletmecisi ile bir müşteri maskeli saldırganların açtığı ateş sonucu yaralandı. Çok sayıda polis ekibi olay yerinde güvenlik önlemi alırken ilçe giriş ve çıkışlarında saldırganın yakalanması için asayiş uygulaması başlattı.

Bursa'da korku dolu anlar: Çakmak gazı bomba gibi patladı
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Olay, saat 21.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi, Şükraniye Mahallesi’nde meydana geldi.
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Emirhan U., Yıldırım Belediyesi Bayrak Meydanı Otoparkında park halinde bulunan, ailesine ait 16 AIG 730 plakalı otomobilde arkadaşları Eren Ç. ve Enes K. ile buluştu.
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. Çakmak gazı solumaya başlayan 3 arkadaşın bulunduğu otomobilde bir süre sonra patlama meydana geldi.
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Patlamanın etkisiyle otomobilin ön camı yerinden fırlarken, aracın diğer camlarında ve kaportasında hasar oluştu. Ayrıca park halinde bulunan 2 araçta da maddi hasar meydana geldi.
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Patlamayı duyarak panikleyen vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
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Olayın ardından elleri ve yüzleri yanan Eren Ç. ile Enes K. olay yerinden kaçarak kendi imkanlarıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine gitti.
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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
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İkinci bir patlama ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler hafif yaralanan Emirhan U.’yu olay yerindeki tedavisinin ardından gözaltına alarak polis merkezine götürdü.
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Patlamanın yaşandığı otomobilde ve olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, 3 çakmak gazı tüpü buldu.
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Tedavi altına alınan Eren Ç. ve Enes K.’nin ellerinde ve yüzlerinde yanıklar olduğu belirtildi. Emirhan U.’nun emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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Bursa'da korku dolu anlar: Çakmak gazı bomba gibi patladı
Bursa'da otomobilde çakmak gazı soluduğu iddia edilen üç kişi meydana gelen patlamada yaralandı. Vatandaşların korku dolu anlar yaşamasına neden olan patlamada üç araçta hasar meydana geldi.


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