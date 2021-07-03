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İSTANBUL

İstanbul merkezli beş ilde PKK/KCK operasyonu: 28 kişi gözaltında

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 5 ilde PKK/KCK operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 28 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul merkezli beş ilde son dakika PKK/KCK operasyonu: 28 kişi gözaltında
Foto/arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, PKK silahlı terör örgütünün KCK Türkiye Meclisi çatısı altında "Azınlıklar ve İnanç Komisyonu" adı altında faaliyet yürütenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Haklarında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması tedbirinin uygulanan 28 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli Bingöl, Mardin, Mersin ve Muş'ta 31 adreste bugün arama yapıldı. Şüphelilerin tümü yakalanarak gözaltına alındı.

Aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Adreslerde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tüfek, çok miktarda fişek, 2 kurusıkı tabanca, çok miktarda tabanca fişeği, çok miktarda örgütsel doküman, örgütsel kıyafetler ve simgeler, dijital materyal, Türk Lirası ve döviz cinsi para ile saldırı ve sabotaj eylemlerinde kullanılacağı değerlendirilen maket uçak ele geçirildi. İstanbul’un dışında gözaltına alınan şüpheliler de İstanbul’a getirildi.

Aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.
Aramalarda çok miktarda örgütsel doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin sorgularının devam ettiği öğrenildi. Operasyon anı kameralarca görüntülendi.

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