Kaçış yolunda imha: MİT yine Süleymaniye’de vurdu

Örgütün, sözde yöneticilerini, Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırmak amacıyla güvenli yollar bulmak için yürüttüğü faaliyetleri takibe alan MİT, Süleymaniye’de bir operasyon düzenledi.

Terörle mücadelede kararlılıkla yürütülen Pençe harekatları nedeniyle Türkiye sınır hattından 40 kilometre derinlikte varlık gösteremeyen ve Erbil’den Süleymani’ye uzanan ikinci kuşakta da sıkışan PKK’ya bir daha vuruldu. Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT), PKK/KCK kadrolarının Kandil’in güneyi ve Süleymaniye’ye sözde yönetici seviyede teröristleri kaçırma planını altüst etti.

Roha Rac,

Mahliye Açık

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HÜCRE OLUŞTURMA PLANLARI ÇÖKTÜ

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, MİT tarafından PKK/KCK kadrolarının Kandil’in güneyi ve Süleymaniye’ye sözde yönetici seviyede teröristleri göndermeye çalıştığı belirlendi. Örgüt tarafından Asos Dağı ve çevresinde, bölgede istihbarat toplamak ve yerel iş birlikçilerle irtibatı sıklaştırmak amacıyla hücreler oluşturulduğu tespit edildi.

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İKİ KADIN TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Örgütün sözde liderlerinin Kandil, Gara ve Metina gibi çatışma bölgelerinden kaçırılması amacıyla güvenli yollar ve barınma noktaları bulmak için yürüttüğü faaliyetler takibe alındı. Üst düzey örgüt yöneticilerinin operasyon bölgelerinden kaçırılarak yerel halkın barındığı alanlara aktarılmasını önlemek amacıyla MİT tarafından düzenlenen operasyonda, 2014’te örgüte katılan Ada İmralı kod adlı Mahiye Açık ve 2015’te örgüte katılan Suriye uyruklu Ekin Rojava kod adlı Roha Raci, Süleymaniye’nin Şerbazar ilçesinde etkisiz hale getirildi.

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Pençe harekatlarıyla Hakurk’tan Sinath-Haftanin’e kadar olan bölgedeki terör örgütü PKK unsurlarının sınırlarımızdan uzaklaştırılmasının ardından operasyonlar Erbil- Mahmur hattından Süleymaniye’ye uzanan ikinci kuşakta yoğunlaştırılmıştı. MİT’in yerel unsurlarının desteklediği harekatlarla Erbil’de Barzani yönetimindeki bölgelerde koruma bulamayan PKK’nın, Süleymaniye’de de iyice köşeye sıkıştığını Yeni Şafak 24 Haziran’da haberleştirmişti.

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PEŞ PEŞE ÖLDÜRÜLDÜLER

Kırmızı kategoride aranan Ulaş Dersim kod adlı Ulaş Doğan’ın etkisiz hale getirildiği MİT destekli SİHA operasyonu, PKK’nın ikinci kuşakta da barınamayacağını ortaya koymuştu. Terör örgütü elebaşlarından Suriye YPG’sinin mimarı ve HPG Askeri Konsey Üyesi Sofi Nurettin, Diyarbakır sorumlusu Aydın Şimşek, örgütün Avrupa sorumlusu ve kasası Doktor Hüseyin kod adlı Selman Bozkır, sözde Mahmur Kampı sorumlusu Hasan Adır da yine ikinci kuşaktaki operasyonlarla etkisiz hale getirilmişti.

5 PKK’lı teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK’lı teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi. Bakanlığın koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde 5 PKK’lı, güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1995-2015 döneminde terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak’ta faaliyet yürüttükleri belirlendi. İkna çalışmalarıyla bu yıl teslim olan örgüt mensubu sayısı 94’e yükseldi.

7 TERÖRİST DAHA

TSK ve MİT koordinasyonu ile Irak’ın kuzeyindeki Gara’da tespit edilen 7 PKK’lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği bildirildi. Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: “TSK ve MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 7 PKK’lı terörist, hava harekatıyla etkisiz hale getirildi.”