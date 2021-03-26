Gündem Üç ilde Bitcoin operasyonu 12 milyon lira dolandırdılar
İSTANBUL

İstanbul merkezli üç ilde Bitcoin operasyonu

Üç ilde Bitcoin operasyonu: 12 milyon lira dolandırdılar!

Kripto para piyasası Bitcoin dolandırıcılığı yapan şebekeye yönelik İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda aranan 9 şüpheliden 8’i gözaltına alındı. Dolandırıcılığın mali değerinin 12 milyon lira civarında olduğu ifade ediliyor.

Haber Merkezi İHA
İstanbul merkezli üç ilde Bitcoin operasyonu
Foto/arşiv

İstanbul merkezli 3 ilde düzenlenen bitcoin dolandırıcılığına yönelik operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir şebekenin yatırım amaçlı dijital para sistemi kurduğu, internetten yüksek kar payı vaadiyle ilan verdiği ve katılımcıların hesaplarını bloke ederek boşalttığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Söz konusu soruşturma kapsamında, İstanbul merkezli 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri, kurdukları sisteme katılım sağlayan çok sayıda kişinin hesaplarındaki 12 milyon lira değerindeki bitcoini kendi hesaplarına aktardığı belirlenen 9 kişiden 8’ini yakaladı.

  • Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, firari zanlının ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi.

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