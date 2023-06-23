İstanbul millet bahçeleriyle nefes alıyor

İstanbul’da sayısı 15’i bulan millet bahçeleri kentin dört bir yanında oluşturduğu yeşil koridorlarla vatandaşların şehrin karmaşasından uzaklaşarak nefes almalarına imkan sunuyor. “Cumhuriyet tarihinin en büyük yeşil alan adımı” olarak tanımlanan millet bahçeleri projesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 2028’e kadar 100 milyon metrekare yeşil alana ulaşmayı hedefliyor. Milyonların yaşadığı megakentte, kişi başına düşen yeşil alan miktarı açılan millet bahçeleri ile her geçen gün artıyor. Bugüne kadar İstanbul’a 15 millet bahçesi kazandırılırken, 2’si açılışa hazırlanıyor, 23’ünün ise yapım ve projelendirme aşamaları sürüyor.

15 MİLLET BAHÇESİ HİZMETE GİRDİ

Bu kapsamda, kentte Baruthane Millet Bahçesi, Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi, Hoşdere Millet Bahçesi, Çırpıcı Millet Bahçesi, Başakşehir (Kayaşehir Kuzey Yakası) Millet Bahçesi, Ayazma Millet Bahçesi, Küçükçekmece Halkalı Millet Bahçesi, Zeytinburnu Millet Bahçesi, Nakkaştepe Millet Bahçesi, Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi, Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, Pendik Millet Bahçesi, Sultanbeyli Millet Bahçesi, Ümraniye Millet Bahçesi ve Sultanbeyli Mimar Sinan B Tipi Mesire Alanı Millet Bahçesi’nin açılışı yapıldı.

23 PROJEDE ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Birinci etabı hizmete sunulan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin tamamlanması için çalışmalar sürerken, Beşiktaş Millet Bahçesi, Güngören Millet Bahçesi, Fatih Kara Surları Millet Bahçesi, Ümraniye Osmangazi Korusu Millet Bahçesi, Arnavutköy Bolluca Millet Bahçesi, Beyoğlu Küçükpiyale Millet Bahçesi, Beykoz Millet Bahçesi, Bayrampaşa Millet Bahçesi, Sancaktepe Samandıra Millet Bahçesi, Kağıthane Millet Bahçesi B Tipi Mesire, Samandıra Aydos Ormanı Millet Bahçesi, Bağcılar Sevgi Ormanı Millet Bahçesi, Güngören Güneştepe Millet Bahçesi, Pendik Burla Biraderler Korusu Millet Bahçesi, Alibeyköy Millet Bahçesi, Sultangazi Cebeci Millet Bahçesi, Şile Ayazma Plajı Millet Bahçesi ve Üsküdar Çocuk Köyü Millet Bahçesi’nin de yapımı devam ediyor. Kartal Orhantepe Millet Bahçesi, Esenler Askeri Alan Kuzey TEM Tarafında Millet Bahçesi, Çekmeköy Millet Bahçesi ile Şile Millet Bahçesi projelendirme aşamasındayken, Çatalca Millet Bahçesi ve Silivri Millet Bahçesi açılışa hazırlanıyor.

TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜĞÜ OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 7 Mayıs’ta düzenlenen “Büyük İstanbul Mitingi” ile 499 bin metrekarelik alanı kapsayan ilk etabının açılışı yapılan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi, o günden bu yana ziyaretçilerini ağırlıyor. Tamamlandığında 2 milyon 818 bin 976 metrekarelik alanda faaliyete geçecek bahçeye şu ana kadar 10 bin 81 ağaç, 41 bin bitki dikildi. Diğer bölümlerinde altyapı ve yeşillendirme çalışmaları süren millet bahçesi, bütün etaplarıyla açıldığında dünyanın beşinci, Türkiye’nin ise en büyük şehir parkı olacak. Bahçede İstanbul’un fethini temsilen, içinde 350 yıllık zeytin ile 50-60 yıllık ıhlamur ve çınarların da bulunduğu 145 bin 300 ağaç yer alacak. Millet bahçesine 9 ayrı noktadan girilebilecek.

BAŞAKŞEHİR 4 BAHÇE İLE ZİRVEDE

Başakşehir ilçesi bünyesinde bulundurduğu 4 bahçe ile bu kulvarda adını zirveye yazdırdı. 280 bin metrekare alan üzerine kurulu olan Millet Bahçesi’nde, geniş yeşil alanları, oyun alanları, yürüyüş ve spor alanları, meyve ve lavanta, kamelyalar ile bahçesi bulunan park, özel filtre sistemiyle kendi kendini temizleyen 15 bin 600 metrekarelik biyolojik gölet de yer alıyor. Kayaşehir 1. Etap Millet Bahçesi, 339 bin metrekare alanda ziyaretçilerini ağırlıyor. Bahçede, koruluk, 11 bin metrekare çocuk oyun alanı, 10 kilometrelik yürüyüş parkuru, 2,63 kilometrelik bisiklet yolu ve akıllı bisiklet istasyonları, dinlenme alanları ve 4 bin metrekarelik piknik alanı, 335 metrekare seyir terası, 1300 metrekare amfi tiyatro bulunuyor. Toplam alanı 39 bin 144 metrekare olan ve vadi görünümünü koruyan Ayazma Millet Bahçesi’nin 21 bin 420 metrekarelik bölümü yeşil alandan oluşuyor. Sürdürülebilirlik esasıyla hayata geçirilen ve 142 bin metrekare alan üzerine kurulan Hoşdere Millet Bahçesi, Osmanlı’dan esinlenilerek cami merkezli yapılaşma ile etrafında konut projeleri ile tasarlandı.

TÜRKİYE’NİN İLKİ: 15 TEMMUZ MİLLET BAHÇESİ

Yaklaşık 1 asrı aşkın süre Türk askerine hizmet veren Metris Kışlası’nın yerine yapılan Esenler’deki 15 Temmuz Millet Bahçesi, Türkiye’nin ilk şehir parkı olma özelliğini taşıyor. Büyük bir kısmı doğal yeşilliklerle kaplı olan 326 bin metrekare arazi üzerine kurulan bahçede, yürüyüş ve bisiklet yolları, sportif etkinlikler, piknik, çocuk oyun ve eğlence alanları, sosyal etkinlik alanları ile açık hava kitap okuma mekanları ve mescit yer alıyor. Park içinde Hanımlar Konağı, 2. Bahar Kıraathanesi ve Kütüphane, Gençlik Merkezi, şifa bahçesi, hayvanat bahçesi, çeşitli hobi ve meyve bahçeleri de bulunuyor. Vatandaşlar, parkta özel taşlarla döşenmiş şifa bahçesinde yalın ayak yürüyerek stres atabiliyor.

AÇIK HAVA VE HUZUR ARAYANLARIN DEĞİŞMEZ ADRESİ

* Eşi ve torunuyla Pendik Millet Bahçesi’ndeki piknik alanında kahvaltı yapan Cavit Babadağ, uzun yıllar Pendik Millet Bahçesi’nin yerindeki maden sahasında çalıştığını, burayı özlediği için sık sık geldiğini söyledi. Babadağ, millet bahçesinin çok güzel olduğunu, bu kadarını ummadıklarını dile getirdi.

* Ailesi ve arkadaşlarıyla Nakkaştepe Millet Bahçesi’ne gelen Fırat Keleş de normalde Sancaktepe’de oturduğunu, böyle bir manzara başka bir yerde olmadığı için haftada birkaç kez geldiklerini söyledi.

* Engelli kızı Asel ile Küçükçekmece’den Nakkaştepe Millet Bahçesi’ni görmeye gelen Aysel Aslan da çok güzel bulduğu millet bahçesinde özellikle gerçeğini aratmayacak şekilde yapılan şelaleyi beğendiğini ifade etti.

* Avcılar’dan geldiği Ümraniye’deki millet bahçesinde arkadaşlarıyla mangal yapan Selahattin Özaydın ise doğal gazlı mangal alanlarıyla ilgili, “En azından orman yangınlarının önüne geçilmiş oluyor” dedi.

* Zeytinburnu Millet Bahçesi’nde arkadaşlarıyla kahvaltı yapan Tuğba Erkan, ilçedeki küçük parkların yetersiz olduğunu, burası yapıldığından beri devamlı geldiklerini belirterek, “Bizim için bir nefes alma alanı, hepimizin ortak buluşma noktası oldu” dedi.

* Meslektaşlarıyla birlikte çocuklarını pikniğe getiren anaokulu öğretmeni Ayşe Yalçın, tatile çıkan çocuklarının açık havada enerji attığını, güvenli bir ortamda top oynadıklarını, skuter sürdüklerini anlattı.

* Başakşehir Millet Bahçesi’nde yakınlarıyla vakit geçiren Filiz Sönmez, kış mevsiminde parkın kapalı alanlarını yaz aylarında ise açık alanlarını tercih ettiklerini belirterek, “İstanbul gibi kalabalık bir şehirde bizlerin nefes alabileceği, komşularımızla akrabalarımızla gezebileceğimiz bir yerin olması çok güzel” ifadesini kullandı.

* 15 Temmuz Millet Bahçesi’ne gelen Refika Çevik, bahçeyi çok güzel bulduğunu, sevdikleriyle keyifli vakit geçirdiğini söyledi. Arkadaşı Aygül Selvi de “Buranın halkı için çok büyük bir avantaj. Çok yeşil alan olmadığı için millet bahçeleri bizim için kurtuluş. Böyle yerlerin artmasını istiyoruz” diye konuştu.







