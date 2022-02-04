Vali Yerlikaya İstanbul nüfusunu açıkladı

Her yıl artan nüfusu ile gün geçtikçe yoğunlaşan megakentte geçen yıla oranla yine nüfus artışının yaşandığı kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemiz nüfusunun yüzde 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı.

Vali Yerlikaya her yıl artış gösteren nüfusun İstanbul'da huzur ve güven içerisinde yaşaması için her türlü tedbirin ve huzurun sağlandığını açıkladı.

Kıymetli İstanbullular,



Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 3️⃣7️⃣8️⃣.4️⃣4️⃣8️⃣ artarak ↗️



1️⃣5️⃣.8️⃣4️⃣0️⃣.9️⃣0️⃣0️⃣ oldu🙍🏻‍♀️🙎🏻‍♂️👶🏻



Ülkemiz nüfusunun % 1️⃣8️⃣.7️⃣1️⃣’i ilimizde ikâmet ediyor.



Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3️⃣.0️⃣4️⃣9️⃣ pic.twitter.com/L2uI0Mws0L REKLAM February 4, 2022