Gündem Vali Yerlikaya İstanbul nüfusunu açıkladı
İSTANBUL

Vali Yerlikaya İstanbul nüfusunu açıkladı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul nüfusunun geçen yıla göre 378 bin 448 kişi artarak, 15 milyon 840 bin 900 kişi olduğunu açıkladı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul nüfusu kaç kişi? 2022 İstanbulda kaç kişi var kaç kişi yaşıyor?
Arşiv

Her yıl artan nüfusu ile gün geçtikçe yoğunlaşan megakentte geçen yıla oranla yine nüfus artışının yaşandığı kaydedildi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kıymetli İstanbullular, Şehrimizin nüfusu geçen yıla göre 378.448 artarak 15 milyon 840 bin 900 oldu. Ülkemiz nüfusunun yüzde 18.71'i ilimizde ikâmet ediyor. Km² başına düşen hemşehrilerimizin sayısı ise 3.049" ifadeleri yer aldı.

Vali Yerlikaya her yıl artış gösteren nüfusun İstanbul'da huzur ve güven içerisinde yaşaması için her türlü tedbirin ve huzurun sağlandığını açıkladı.

Türkiye'nin nüfusu belli oldu
HAYAT
Türkiye'nin nüfusu belli oldu
Binlerce personel alınacak

Binlerce personel alınacak

​Bakan 'Konuyu bizzat takip ediyorum' diyerek duyurdu.
Bugünden itibarenhesaplara yatırılacak

Bugünden itibaren
hesaplara yatırılacak

Bakan'dan 200 bin üreticiye destek müjdesi.
Avrupadan Burdura

​174 gündür yollarda: 8 bin kilometre pedal çevirdi.

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna dönüşü önemli açıklamalar.

​Kılıçdaroğlu, eşcinsellere 'yasal düzenleme' vaadini sözlü olarak da ifade etmiş.

​Önce yaptılar sonra kanıtladılar: Muadillerinden 5 kat daha üstün.

​Eşiyle tatilde keşfetti, dronla çekip yetkililere gösterdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.