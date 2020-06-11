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İSTANBUL

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşları yeniden başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle yaklaşık üç aydır durdurulan tarifeli yurt dışı uçuşları yeniden başladı.

Haber Merkezi AA
Sabiha Gökçen Havalimanı
Sabiha Gökçen Havalimanı

Sabah erken saatlerde havalimanına gelen yolcular termal kameralarla ateşleri ölçülüp, pasaport kontrolünden geçtikten sonra uçak kapılarına ulaştı. Yolcular, burada uçuş kartlarını kendileri okutarak uçağa bindirildi. Havalimanına bileti olmayan ve maske takmayan yolcular alınmadı.

  • Havalimanında yeniden başlayan ilk yurt dışı uçuşu AnadoluJet'in tarifeli seferiyle saat 08.40'ta Londra'ya gerçekleşti. Bu uçuşu 08.50 Amsterdam, 09.10 Düseldorf seferleri takip etti. AnadoluJet'in yurt dışı uçuş planlamaları kapsamında Berlin, Stuttgart, Frankfurt ve Münih'e de uçuşlar gerçekleştirilecek.

İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı
EKONOMİ
İstanbul Havalimanı'nda yurt dışı uçuşlar başladı

Bu seferlere, karşılıklı uçuş gerçekleştirilen ülkelerin yetkili makamlarınca belirlenen şartları taşıyan yolcular alınabiliyor.

Tatil için Türkiye'ye geldikten sonra uçuşların iptal olmasıyla yaklaşık üç ay boyunca evine dönemeyen Selda Yılmaz, "11 Mart'ta bir haftalığına tatil için geldim. Sonra uçuşlar iptal olunca burada kaldım. Biletim dört kere iptal oldu. Bugün açılınca da artık gideyim istedim. Çocuğum orada eşim orada, evim orada" dedi.

Amsterdam'da yaşayan Neriman Avcı ise, "Üç aydır Türkiye'deyim, koronavirüs dolayısıyla uzatıldı iznim, Allah nasip ederse şimdi gideceğiz. Oğlum Türkiye'de okuyor, onun için gelmiştim." ifadelerini kullandı.

Ailesini Almanya'nın Stuttgart kentine yolcu eden Metin Yalmaz da, "Biz burada kalıyoruz da çocuklar orada bulunan kayınpederimin yanına gidecek. Devamlı oradayız, altı ayda bir gidip geliyoruz" diye konuştu.

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor: Uzun kuruklar oluştu
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında geçici süreyle uçuşlara kapatılan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı, kontrollü sosyal hayata geçiş kararlarının alınmasıyla 1 Haziran itibarıyla yeniden faaliyete geçti. İlk etapta İstanbul'dan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a gerçekleştirilen seferlerin ardından Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet, bugün itibarıyla iç hat uçuşlarını genişletti.
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Bu kapsamda iki hava yolu şirketinin 54 gidiş ve 58 geliş olarak planlanan uçuşları nedeniyle Sabiha Gökçen Havalimanı 2,5 ayın ardından en yoğun gününü yaşıyor.
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Yolcular, sosyal mesafe kurallarına göre ve termal kameralarla ateş ölçümleri yapılarak binaya alınıyor. Terminal binasına maskesiz yolcu alınmazken güvenlik kontrolünden geçen yolcular görevliler tarafından bilet işlemleri ve bagaj teslimi için yönlendiriliyor.
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Bilet ve bagaj işlemlerini tamamlayan yolcular yine sosyal mesafe kurallarına göre ikinci güvenlikten geçerek uçak kapılarına ulaşıyor. Yolcuların kontrollü sosyal hayat için gerekli tedbirlere uymaları yönünde anonslar yapılıyor.
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Bodrum'a seyahat etmek için havalimanına gelen yolculardan Hüsniye Tozan, alınan önlemlerden memnun olduğunu söyledi.
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Havalimanına tulum, maske ve üzerinde sosyal mesafe uyarısı bulunan siperlikle gelen yolcu Engin Kahyan Öztürk ise Bence sosyal mesafe kuralına pek uyulmuyor ama herkes en azından maskeli. Şu ana kadar siyah maske takan birini görmedim. Şu anda bir sıkıntı yok. Benim uçuşum Antakya'ya. Büyükannem ve büyükbabamla yaşadığım için biraz fazla önlem almak istedim. şeklinde konuştu.
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Hatay'a seyahat etmek için havalimanına gelen Demet Şişmandere ise Kendi önlemlerimi alıp dikkatli olduğum için şu anda sadece kalabalıktan dolayı biraz evhamlıyım. Havalimanına girişlerde maske zorunluluğu olduğu için burada takılıyor ama ben dışarıda maskesiz insanlara rastladım ifadelerini kullandı.
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İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda haftalar sonra en yoğun gün yaşanıyor: Uzun kuruklar oluştu
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda, Pegasus Hava Yolları ve AnadoluJet'in iç hat sefer sayılarını arttırmasıyla haftalar sonra en kalabalık gün yaşanıyor.


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