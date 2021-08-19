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İSTANBUL

İstanbul'da sekiz aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada biri ağır beş kişi yaralanırken yol ise trafiğe kapandı.

Haber Merkezi DHA
İstanbul Sancaktepede sekiz aracın karıştığı zincirleme kaza: Çok sayıda yaralı var​
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası.

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı.

Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı.

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası
DHA
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası

Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye sevk edilirken ekiplerin kaza yerindeki çalışmaları sürüyor.

Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası
DHA
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda zincirleme trafik kazası

Minibüs sürücüsü Yakup Çelebi," Yolda seyir halindeyken bir anda yağmur başladı. Sağ tarafımdaki TIR kayınca otomatikman sol tarafa bana vurdu ve beni refüje çıkardı. Kendisi de refüje vurduktan sonra devrildi. İleride de kaza varmış ondan bilgimiz yok tabi. Yolcu yoktu bende. TIR şoförü yaralandı. Servis arabasında birkaç tane yaralı vardı." dedi.

DHA

Serviste bulunan Özden Tülek, "Serviste üçüncü koltukta oturuyordum. Çok hatırlamıyorum ama 3 kere tur attı bizim servis. TIR'dan önce birine çarpmış heralde sonra TIR devrildi. Yanımdaki cam patladı. Bir kaç saniye içinde ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür kimsede ciddi bir şey yok. Koluma cam sıçradı. Arkadaşlarımın da bir kaç yeri ağrıyor ama şu an iyiyiz." diye konuştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ederken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu

İstanbul'da sekiz araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
FOTOĞRAF 12
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Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 2 aracın karıştığı hasarlı kazayı son anda fark eden 6 araç zincirleme kazaya karıştı.
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Kaza sonucu, 1 i ağır 5 kişi yaralandı.
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Zincirleme kaza sonrası yol trafiğe kapandı.
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Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi
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Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.
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Minibüs sürücüsü Yakup Çelebi, Yolda seyir halindeyken bir anda yağmur başladı. Sağ tarafımdaki TIR kayınca otomatikman sol tarafa bana vurdu ve beni refüje çıkardı. Kendisi de refüje vurduktan sonra devrildi. İleride de kaza varmış ondan bilgimiz yok tabi. Yolcu yoktu bende. TIR şoförü yaralandı. Servis arabasında birkaç tane yaralı vardı. dedi.
Title
Serviste bulunan Özden Tülek, Serviste üçüncü koltukta oturuyordum. Çok hatırlamıyorum ama 3 kere tur attı bizim servis. TIR'dan önce birine çarpmış heralde sonra TIR devrildi. Yanımdaki cam patladı. Bir kaç saniye içinde ne olduğunu anlayamadık. Çok şükür kimsede ciddi bir şey yok. Koluma cam sıçradı. Arkadaşlarımın da bir kaç yeri ağrıyor ama şu an iyiyiz. diye konuştu. Ekiplerin kazaya karışan araçları kaldırma çalışması devam ederken, yolda uzun araç kuyrukları oluştu
İstanbul'da sekiz araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var
Sancaktepe'de TEM bağlantı yolunda 8 aracın birbirine girdiği zincirleme kaza meydana geldi. Kazada biri ağır beş kişi yaralanırken yol ise trafiğe kapandı. Olay yerine çok sayıda ekip yönlendirilirken kaza yapan araçları kaldırma çalışmaları ise devam ediyor.

İstanbul'da korkunç kaza: İki otomobile çarparak durabildi bir kişi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF 15
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Kaza, 03.45 sıralarında Kadıköy Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde meydana geldi.
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İddiaya göre, D-100 Karayolu’ndan Kartal istikametine gitmekte olan Gökhan A.’nın kullandığı 34 ZH 4311 plakalı OPEL markalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak metrobüs durağı girişindeki reklam tabelasına daldı.
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Reklam tabelasını geçen otomobil park halinde bulunan iki otomobile çarparak durabildi. Yaşanan kazanın gece geç saatlerde olması olası bir faciayı önledi.
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Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
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İtfaiye ekipleri tarafından otomobilden çıkarılan sürücü Gökhan A. İle arkadaşı Berkant Özer, sağlık ekiplerine teslim edildi.
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İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Gökhan A. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
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Olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından kaza yapan otomobil ile çarptığı park halindeki iki otomobil çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.
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Görgü tanığı Recep Kaya,” Metrobüs durağında bekliyordum. Birden çok yüksek bir patlama oldu. Kaza olduğunu anladım. Buraya doğru geldiğimde araç reklam tabelalarını devirmiş arkadaki iki araca çapmıştı. Aracın içinde 2 kişi vardı şoförün durumu çok kötüydü. Arkadaşı da yaralıydı ama konuşabiliyordu. Şoför olan vefat etti sanırım durumu çok kötüydü. İtfaiye ekipleri yaralıları çıkardı. Ambulansa alıp götürdüler” dedi.
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Polis kazayla ilgili çalışma başlattı.
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İstanbul'da korkunç kaza: İki otomobile çarparak durabildi bir kişi hayatını kaybetti
Kadıköy'de Uzunçayır Metrobüs Durağı girişinde bulunan virajda kontrolden çıkan otomobil reklam tabelasını devirdikten sonra park halindeki iki otomobile çarparak durabildi. Korkunç kazada otomobil sürücü Gökhan A. Hayatını kaybetti.
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