Gündem İstanbul semalarında meteor heyecanı
YEREL GÜNDEM

İstanbul semalarında meteor heyecanı

Türkiye’de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı.

Haber Merkezi İHA
İstanbul semalarında meteor heyecanı.
İstanbul semalarında meteor heyecanı.

Türkiye’de son günlerde daha çok doğu illerinde görülen meteor bu kez İstanbul semalarında görüldü. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile çekilen görüntüler heyecanlı anlar yaşattı.

BU KEZ İSTANBUL'DA

Türkiye’nin doğu illerinde görülen meteor olayları heyecanlı anlar yaşatıyor. Meteor bu kez İstanbul’dan görüldü. Birçok vatandaş sosyal medya aracılığıyla gökyüzünde yeşil renkli bir cisim gördüğünü paylaştı.

ÖNCE GÖRÜLDÜ SONRA KAYBOLDU

Görüntülerde hızla giden cismin bir süre sonra kaybolduğu görüldü. Meteorların doğu illerinden sonra İstanbul’da da görülmesi hem bilim camiasını hem de vatandaşları heyecanlandırdı.

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