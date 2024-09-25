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İstanbul Şile'de gemide yangın çıktı

İstanbul Şile'de gemide yangın çıktı

08:5025/09/2024, Çarşamba
DHA
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Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.
Ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

İstanbul Şile açıklarında seyreden 62 metre boyundaki gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Yangına Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler müdahale etti.

Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden gemide sabah saatlerinde yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi.

Konu ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Kumkapı'dan Zonguldak'a seyreden 62 metre boyundaki gemide, Şile açıklarındayken yangın çıktığı ihbarı üzerine KURTARMA-12 Römorkörümüz ve KEGM-5 hızlı tahlisiye botumuz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiştir. Gemide söndürme ve soğutma çalışmaları devam etmektedir" ifadeleri yer aldı.



#İstanbul
#Şile
#KURTARMA-12

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