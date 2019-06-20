Gündem Şilede sabah saatlerinde korkutan hortum
İSTANBUL

İstanbul Şile'de korkutan hortum

Şile'de sabah saatlerinde korkutan hortum

Sabah saatlerinde İstanbul'da aniden bastıran yağmurla birlikte Şile'nin Karacaköy açıklarında şiddetli hortum oluştu. Denizin açıklarında bir süre ilerleyen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini kaybetti.

Haber Merkezi DHA
Şile'de oluşan hortum
Şile'de oluşan hortum

İstanbul Şile'de Karacaköy açıklarında denizde hortum oluştu. Hortum denizde bir süre ilerledi. Sahildekiler tarafından görüntülenen hortum kıyıya ulaşmadan etkisini yitirdi.

Bu arada Beykoz civarında kuvvetli yağmur etkili oldu. Yağmur bazı yollarda su birikmesine neden oldu.

BEYKOZ'DA GÖLE DÖNEN YOLDA MİNİBÜS MAHSUR KALDI

Beykoz'da sabah saatlerinden itibaren başlayan sağanak yağış etkili oldu. Sokaklar yağmur suları altında kaldı. Bazı iş yerlerini su bastı. Anadolu Hisarı Göztepe Sokağı üzerinde içinde 4 kişi bulunan Zekeriya Bozali yönetimindeki 34 RAN 52 plakalı minibüs yağmur sularıyla dolan sokakta mahsur kaldı. Çevredeki vatandaşlar tarafından mahsur kalan aracın yanına yanaştırılan kamyonet ile araç içindeki 4 kişi kurtarıldı.

Bozali yaşadıkları olayla ilgili şunları söyledi:

  • “Suyu burada fark etmedim. Su biz orada kaldığımızda bu kadar yoktu. Araç stop etti çıkamadık. Aracın üstüne çıktık. Bir kamyonet geldi sağ olsun kamyonetin üzerine çıktık, çıkardı bizi. Belediyeyi aradık, gelmedi aracı aldık oradan. Kendi imkânlarımızla çıkmaya çalışıyoruz. Çıkacağız inşallah. Aracın içinde 4 kişi vardı"

Aracın çekilmesinin ardından belediye ekipleri tıkanan rögarları açmak için çalışma başlattı.

Şile'de hortum kamerada
OYNAT 00:31
Şile'de hortum kamerada
Şile'de sabah saatlerinde çıkan hortum korkuttu. Cep telefonu kamerasıyla görüntülen hortum bir süre sonra ortadan kayboldu.


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