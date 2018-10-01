Gündem İstanbul sokaklarında vale rezaleti
İSTANBUL

İstanbul sokaklarında vale rezaleti

İstanbul’da özellikle eğlence mekanları ve restoranların olduğu semtlerde cadde ve sokakları kapatan valeler onlarca aracı kaldırımlara otobüs duraklarına hatta engelli rampalarına dahi park ediyorlar.

Haber Merkezi Diğer
İstanbul'da valeler otobüs duraklarına dahi park yapıyor
İstanbul'da valeler otobüs duraklarına dahi park yapıyor

İstanbul’un kalabalık noktaları ve lüks semtleri bir süredir vale işgali altında. Yol kenarlarına koydukları trafik konileriyle cadde ve sokakları parselleyen valeler, özellikle eğlence mekanları ve restoranların olduğu bölgelerde kaldırımları bile otoparka çeviriyor. Kaldırımdan geçemeyen yayalar ise canlarını tehlikeye atarak yollarda yürümek zorunda kalıyor. Kaldırımlara ve yola çift sıra halinde araçları park eden valeler otobüs duraklarını ve 1. derecede acil ulaşım yolların dahi otoparka çevirecek kadar rahat.

OTOPARK ZORUNLU

Milliyet'te yer alan habere göre, denetimsizlik nedeniyle yol ve kaldırımların işgal altında olduğunu belirten Tüm Vale Şirketleri ve Çalışanları Derneği Başkanı Mustafa Nohut, uygulamanın yasadışı olduğunu söyledi. Valelik kurumunun İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yayınladığı ‘Vale Yönergesi’ne göre düzenlendiğine dikkati çeken Nohut, bu yönerge uyarınca valenin çalıştığı kurumun en uzak 1 kilometre mesafesinde otopark alanının olması gerektiğine vurgu yaparak araçlarını valeye vermek zorunda kalan vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

Yol ortasına park edilmiş bir araç.

"ONLAR DEĞNEKÇİ"

“Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park etmek vale hizmeti değil. Müşteriden alınan aracı kaldırıma veya yol kenarına park edenler değnekçi diye tabir ettiğimiz kişilerdir. Vale Yönergesi açıkça; ‘Otopark alanı yoksa kurum vale çalıştıramaz’ diyor. Vergi levhanız, yazar kasanız ve sigortalı çalışanınız yoksa yapılan faaliyet değnekçiliktir. Bunların denetlenmesi gerekiyor. Valelik, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanlığı tarafından şubat ayında çıkan yönergeyle meslek olarak kabul edildi. Bu sektörde 300 bin kişi çalışıyor ama kalifiye personel bulamıyoruz. Vale işletmecilerini ve çalışanlarını bir dernek altında toplayarak diksiyon, öfke kontrolü, sürüş teknikleri gibi periyodik eğitimler veriyoruz.”

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İSPARK: DENETİM YETKİSİ EMNİYET’TE

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ise kaldırımlara ve çift sıra yapılan parkların denetim yetkisinin İl Trafik Şube Müdürlüğü’nde olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

  • “Valelerle ilgili sorunların çözümüne ilişkin 2016 yılında Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından “Vale Yönergesi” kabul edilerek yürürlüğe girdi. Yönerge doğrultusunda İSPARK’ın hizmet verdiği alanlarda talep doğrultusunda, Vale Hizmeti verilmek üzere eğitimlere başlandı. Eğitim alan valeler görevlerine başladıktan sonra yönerge çerçevesinde denetimlere başlanılacak.”
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