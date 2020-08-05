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Gündem İstanbul Sultangazide akılalmaz olay Daireyi doğumhaneye çevirmişler
İSTANBUL

​İstanbul Sultangazi'de akılalmaz olay: Daireyi doğumhaneye çevirmişler

İstanbul Sultangazi'de akılalmaz olay: Daireyi doğumhaneye çevirmişler

İstanbul Sultangazi'de polis ekipleri, bir apartmanın 3'ncü katına baskın yaptı. Baskın sonucunda dairenin kaçak doğumhane olduğu tespit edildi. Olayda 5'i kadın 6 yabancı uyruklu kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.
Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

Sultangazi'de ekipler, yaklaşık 2 ay önce Suriyeli bir çift tarafından kiralandığı tespit edilen dairede yabancı uyruklu kadınlara doğum yaptırıldığını belirledi.

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Adreste yapılan aramada sözde muayene odalarında ultrason cihazı, doğumda kullanılan ilaç, tıbbi malzemeler ele geçirildi. Apartmanın girişinde bulunan zil tuşlarında, doğum ve muayene için gelen kadınların daireyi karıştırmamaları için üçüncü kat zilinin kırmızı boyayla işaretlendiği ve 3 rakamının yazıldığı görüldü.

Daire zabıta tarafından mühürlenirken, kaçak doğumhaneyi işleten çift ile birlikte muayene olmaya gelen 4 yabancı uyruklu kadını gözaltına aldı.

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