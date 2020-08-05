​İstanbul Sultangazi'de akılalmaz olay: Daireyi doğumhaneye çevirmişler

Spor

Hasan Ali Kaldırım ortada kaldı

Fenerbahçe ile sözleşmesi sona eren Hasan Ali Kaldırım’ın geleceği netlik kazanmadı. Medipol Başakşehir ile de görüştüğü hatta ön anlaşmaya vardığı iddia edilen Hasan Ali Kaldırım, turuncu lacivertli takımı oyaladığı için transferinden vazgeçildi. 30 yaşındaki oyuncu şuan da hiçbir kulüp ile anlaşmış değil.