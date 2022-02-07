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POLİTİKA

İstanbul Tabip Odası Başkanı Saip: Yarın polikliniklere gelmeyin

Terör örgütü PKK'ya olan destekleriyle gündeme gelen Türkiye Tabipler Odası, daha önce de Türkiye koronavirüs ile mücadele ederken aynı provokasyona imza atarak doktorları greve davet etmişti. 8 Şubat için grev çağrılarını tekrardan yenileyen Tabipler Odası Başkanı Pınar Saip, hastane hizmetlerini kısıtlayacaklarını ifade ederken vatandaşlara polikinliklere gelmemelerini söyledi. Saip'in açıklaması ise büyük tepkilere neden oldu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Tabip Odası Başkanı Saip: Yarın polikliniklere gelmeyin
Türk Tabipler Birliği

Türkiye Tabip Odası, sağlık çalışanlarının özlük haklarını içeren düzenlemeye ilişkin başlattığı "Beyaz Nöbet" eylemi sonrasında, 8 Şubat Salı günü iş bırakmaya hazırlanıyor. Greve ilişkin açıklamada bulunan İstanbul Tabip Odası Başkanı Pınar Saip, hastane hizmetlerini kısıtlayacaklarını ifade ederken vatandaşlara polikinliklere gelmemelerini söyledi.

Pandeminin devam ettiği süreçte sağlık çalışanlarını greve davet eden ve doktorlar olarak düşük ücretler aldıklarını belirten Türkiye Tabipler Odası Başkanı Pınar Saip, "Biz aslında düşük ücretler alıyoruz ve geçinemiyoruz." dedi.

Seçmen vurgusu yaparak PKK'lıları savundular

CHP yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bünyesinde işe alınan terör iltisaklı kişilerin araştırılması için İçişleri Bakanlığı tarafından alınan 'özel teftiş' kararı, Türk Tabipleri Birliği'ne bağlı İstanbul Tabip Odası'nı rahatsız etti. Kurumdan yapılan açıklamada, 'seçmen iradesine saygı' vurgusu yapılırken, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da söz konusu açıklamayı kendi hesabından paylaştı.

Turkovac için aşağılayıcı cümleler kurdular

Yerli aşı Türkovac’a “solüsyon sıvı” deyip itibarsızlaştırmak isteyen Türk Tabipleri Birliği’ne, Millet İttifakı sahip çıktı. Birliğin Genel Sekreteri Vedat Bulut yaptığı açıklamada “Ortada bir aşı yok, aşı olduğu iddia edilen bir solüsyon var” ifadelerini kullanmıştı.

PKK savunucusu Tabipler Birlği

Zeytin Dalı Harekatı'nı ''Savaş bir halk sağlığı sorunudur' diyerek terör örgütü PKK/PYD'yi savunan Türk Tabipleri Birliği'ne (TTB) bağlı İstanbul Tabip Odası tepki toplamıştı. Açıklama için harekete geçen İçişleri Bakanlığı, “terör örgütünü övdükleri gerekçesiyle” suç duyurusunda bulunmuş ve 11 kişi gözaltına alınmıştı.


Türk Tabipler Birliği'nin Afrin harekatına ilişkin yaptığı paylaşım.

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