İstanbul Tabip Odası'nın icra takibi başlattığı 21 yıllık hekim isyan etti: Yıllardır ilgilenmediler evime kadar icra takibi göndermişler

Mevcut yönetimin terör örgütleriyle olan ilişkisi sebebiyle ülke genelindeki hekimlerin yalnızca yüzde 40'ının üye olduğu Türkiye Tabipleri Birliği, bu kez bir hekime gönderdiği icra takibiyle gündeme geldi.

"21 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENİLMEDİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Tabip Odası tarafından kendisine gönderilen icra takibine ilişkin belgeyi paylaştı. Paylaşımında 21 yıllık hekim olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, bu süreçte tabip odası tarafından hiçbir ilgi ve alaka görmediğini kaydetti.

Akkoyunlu şu ifadelere yer verdi:

"Tabip odası meslekte geçirdiğim 21 yıldır hiçbir şekilde arayıp ilgilenmedi. Hekim olarak tabipler odası ile ilişkimiz mesleki "aidiyet" değil "aidat" düzeyinde derken yanılmışım... ilgilenmişler. @istabip Zahmet etmişler evime kadar icra takibi göndermişler."

REKLAM

HEKİMLER TTB'YE KARŞI MESAFELİ

Terör örgütü PKK ile anılmaktan ve örgütün propagandasını yapmaktan çekinmeyen TTB'ye ülke genelindeki hekimlerin yalnızca yüzde 40'ı üye. Türkiye Tabipleri Birliği, üyelerine danışmadan örgüt sözcülüğü yapması sebebiyle büyük tepki çekiyor. Hekimler, terör örgütüyle anılmaktan rahatsızlık duymaları sebebiyle oda seçimlerine katılım sağlamıyor.

TTB BAŞKANI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB'nin örgütle anılmasında büyük bir paya sahip. Her fırsatta terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı, Türk askerine dil uzatmaktan ve Ermeni soykırımını savunmaktan da geri kalmıyor.

GÜNDEM Greve katılmayı reddeden doktor TTB'lilerce hedef gösteriliyor