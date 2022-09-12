Gündem İstanbul Tabip Odasının icra takibi başlattığı 21 yıllık hekim isyan etti Yıllardır ilgilenmediler evime kadar icra takibi göndermişler
İSTANBUL

İstanbul Tabip Odası'nın icra takibi başlattığı 21 yıllık hekim isyan etti: Yıllardır ilgilenmediler evime kadar icra takibi göndermişler

Terör örgütü PKK ile anılmaktan ve örgütün propagandasını yapmaktan çekinmeyen TTB,

bu kez bir hekime gönderdiği icra takibiyle gündeme geldi. Sosyal medya hesabından

İstanbul Tabip Odası tarafından kendisine gönderilen icra takibine ilişkin belgeyi paylaşan,

Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, "Tabip odası meslekte geçirdiğim 21 yıldır hiçbir şekilde arayıp ilgilenmedi. Hekim olarak tabipler odası ile ilişkimiz mesleki 'aidiyet' değil 'aidat' düzeyinde derken yanılmışım. İlgilenmişler. Zahmet etmişler evime kadar icra takibi göndermişler." ifadelerini kullandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul Tabip Odasının icra takibi başlattığı 21 yıllık hekim isyan etti: Yıllardır ilgilenmediler evime kadar icra takibi göndermişler
Foto/arşiv

Mevcut yönetimin terör örgütleriyle olan ilişkisi sebebiyle ülke genelindeki hekimlerin yalnızca yüzde 40'ının üye olduğu Türkiye Tabipleri Birliği, bu kez bir hekime gönderdiği icra takibiyle gündeme geldi.

"21 YILDIR HİÇBİR ŞEKİLDE İLGİLENİLMEDİ"

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Tabip Odası tarafından kendisine gönderilen icra takibine ilişkin belgeyi paylaştı. Paylaşımında 21 yıllık hekim olduğunu vurgulayan Akkoyunlu, bu süreçte tabip odası tarafından hiçbir ilgi ve alaka görmediğini kaydetti.

Akkoyunlu şu ifadelere yer verdi:

"Tabip odası meslekte geçirdiğim 21 yıldır hiçbir şekilde arayıp ilgilenmedi. Hekim olarak tabipler odası ile ilişkimiz mesleki "aidiyet" değil "aidat" düzeyinde derken yanılmışım... ilgilenmişler. @istabip Zahmet etmişler evime kadar icra takibi göndermişler."

HEKİMLER TTB'YE KARŞI MESAFELİ

Terör örgütü PKK ile anılmaktan ve örgütün propagandasını yapmaktan çekinmeyen TTB'ye ülke genelindeki hekimlerin yalnızca yüzde 40'ı üye. Türkiye Tabipleri Birliği, üyelerine danışmadan örgüt sözcülüğü yapması sebebiyle büyük tepki çekiyor. Hekimler, terör örgütüyle anılmaktan rahatsızlık duymaları sebebiyle oda seçimlerine katılım sağlamıyor.

TTB BAŞKANI ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK İSTİYOR

Terör örgütü PKK'ya desteğini gizlemeyen Türkiye Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, TTB'nin örgütle anılmasında büyük bir paya sahip. Her fırsatta terörist başı Öcalan'a özgürlük isteyen TTB Başkanı, Türk askerine dil uzatmaktan ve Ermeni soykırımını savunmaktan da geri kalmıyor.

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Meslek örgütü gibi davranmak yerine terör örgütlerinin ve teröristlerin sözcülüğüne soyunan Türk Tabipleri Birliği, sık sık terör örgütü PKK ile anılıyor. Yönetimindeki isimlerin birçoğu, terör bağlantılarıyla dikkat çekiyor. Tabipler Birliği, bugüne kadar; PKK'ya yönelik operasyonlara karşı çıktı. YPG'nin sözde eş başkanına 'barış ödülü' verdi. Bölücü terör örgütünün hiçbir eylemini 'terör' olarak nitelendirmedi ve kınamadı. Türkiye'nin sivilleri öldürdüğünü söyleyip yargılanması çağrısında bulundu.


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