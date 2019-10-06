İstanbul TEM Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

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Yunan uzmandan çarpıcı SİHA yorumu: Rodos kıyılarına gelince anlaşıldı

Türkiye son yıllarda yüzde 70'lere varan savunma sanayisindeki yerlilik oranını daha yukarıya çekecek tarihi adımlar attı. SİHA'lardan ATAK helikopterlerine kadar milli üretimler, bölge ülkeleri tarafından da yakından takip ediliyor. Bu gelişmeleri yenisafak.com'a değerlendiren Yunan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Paunis Nikolas, "Türk SİHA'ları Afrin'de büyük bir performans gösterdiğinde Yunan basını gerçekleri değil, Erdoğan'ın damadı tarafından yönetilen şirketi tartıştı. Kimse gerçeklere odaklanmadı ancak Türk İHA ve SİHA'ları Rodos Adası yakınlarında uçmaya başladığı zaman bu tehdit olarak hissedildi ve yoğun bir şekilde tartışıldı" ifadelerine yer verdi.