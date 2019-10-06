Gündem İstanbul TEM Otoyolunda servis midibüsü devrildi 16 yaralı
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İstanbul TEM Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

İstanbul TEM Otoyolu'nda servis midibüsü devrildi: 16 yaralı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı. Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu öğrenildi.

Haber Merkezi AA
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Edirne yönüne giden M.K. yönetimindeki 34 BAP 150 plakalı servis midibüsü, yağışın etkili olduğu TEM Otoyolu Batışehir mevkisinde devrildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bağcılar TEM Otoyolu'nda servis midibüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 15 yolcu çevredeki hastanelere kaldırıldı.

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Kazayı yara almadan atlatan 5 yolcu, başka servis aracıyla yola devam etti. Araçtaki yolcuların İstanbul Havalimanı çalışanları olduğu öğrenildi.

Kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaza nedeniyle yaklaşık yarım saat ulaşıma kapanan yol, hasarlı aracın çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

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