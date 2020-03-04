İstanbul trafiğinde terör estirmişti: Tek teker magandaya hapis istemi

İstanbul’un çeşitli noktalarında motosikletli bir maganda trafikte “drift” yaparak makas atmış ve tek tekerlek üstünde giderek trafiği tehlikeye düşürmüştü. E-5 Karayolu’nun çeşitli noktalarında ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde araçların arasında makas atan maganda, megakentin altını üstüne getirmişti. Dehşet saçan sürücü hem kendi hem de sürücülerin canını defalarca tehlikeye attığı o anlar sosyal medyadan paylaşmıştı.

İHA

OYNAT 00:00 İstanbul'da asker uğurlama töreninde magandalar ortalığı birbirine kattı Celp döneminin gelmesiyle birlikte asker uğurlamak için trafiğe çıkan şehir magandaları, Güngören'de alt geçidi trafiğe kapattı. Motosikletle patinaj çeken grup, abartı egzozla adeta terör estirdi. Tek tekerlek üzerinde girerek trafiğe tehlikeye düşüren magandalar, o anları bir de sosyal medyadan paylaştı Polis magandaları yakalamak için çalışma başlattı. BiP'te paylaş

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Görüntülerin medyaya yansımasının ardından harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri çalışma başlattı. Görüntüleri inceleyen polis, trafikte terör estiren kişinin 34 CIA 454 plakalı motosikletin sürücüsü Yiğit A. olduğunu tespit etti. Adresleri belirlenen şahıs sivil trafik polisi tarafından gözaltına alındı.

İHA Trafik canavarı, defalarca vatandaşların canını hiçe saymıştı.

Ehliyeti süresiz iptal edildi

Şubeye götürülen magandaya burada, “Trafik güvenliği ve düzeni ile ilgili olan ve yönetmelikte gösterilen diğer kural, yasak, zorunluluk veya yükümlülüklere uymamak” maddesinden 108 lira, “Herhangi bir zorunluluk olmaksızın karayollarında dönüş kuralları dışında bilerek ve isteyerek aracın el freni çekilmek suretiyle veya başka yöntemlerle aracın ani olarak yönünün değiştirilmesi veya kendi etrafında döndürülmesi” maddesinden 5 bin 10 lira, “Sürücü belgesi sahiplerinin, sürücü belgelerinin sınıfına göre sürmeye yetkili olmadıkları araçları sürmeleri” maddesinden bin 2 lira ve “Farklı okunması veya okunmamasını sağlayacak şekilde tescil plakasından değişiklik yapmak” maddesinden ise 412 lira olmak üzere toplamda 6 bin 532 lira idari para cezası uyguladı. Ayrıca sürücü belge puanının 75 puanı aşması nedeniyle ehliyeti ise süresiz olarak iptal edildi.

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OYNAT 01:00 Düğün konvoylarında hayrete düşüren görüntüler: Gelin ve damadın etrafında drift! İstanbul'un çeşitli noktalarında gerçekleştirilen düğün konvoylarında şoke eden görüntüler kaydedildi. Konvoy halinde trafiğe çıkan lüks otomobilli magandalar tüneli trafiğe kapattı. Damat, arkadaşlarının kestiği yolda göbek atıp oynarken, diğer bir konvoyda ise bir maganda otomobiliyle gelin ve damadın etrafında “drift” yaptı. O anları kaydedip bir de sosyal medyada paylaştılar. BiP'te paylaş

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2 yıla kadar hapisle yargılanacak