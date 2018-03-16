Gündemİstanbul trafiğine derbi düzenlemesi
İSTANBUL

Derbi öncesi İstanbullulara kritik trafik uyarısı

İstanbul trafiğine derbi düzenlemesi

Fenerbahçe-Galatasaray maçı nedeniyle İstanbul'da bazı yollar ulaşıma kapalı olacak. Açıklamada, yarın saat 15.00'ten maç bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

Haber MerkeziAA
FOTO: ARŞİV
FOTO: ARŞİV

Spor Toto Süper Lig'de, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında yarın oynanacak maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, yarın 19.00'da Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanacak futbol müsabakası sebebiyle alınan emniyet tedbirleri kapsamında, bazı yolların ulaşıma kapalı olacağı belirtildi.

Açıklamada, yarın saat 15.00'ten maç bitimine kadar Recep Peker Caddesi (Yoğurtçu Parkı Caddesi kavşağından Bağdat Caddesi kavşağına kadar olan kısım) ile Kördere Sokağı'nın trafiğe kapatılacağı kaydedildi.

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