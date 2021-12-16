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İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi karıştı

Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşanan olayları protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci slogan atmaya başladı. Bunun üzerine karşıt görüşlü öğrenciler de buraya geldi. İki grup arasında gerginlik çıktı.

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Haber Merkezi DHA
İstanbul Üniversitesi karıştı
İstanbul Üniversitesi karıştı.

İstanbulÜniversitesi'nde karşıt görüşlü öğrenciler arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti.

GERGİNLİK ÇIKTI


Ankara Üniversitesi Cebeci Kampüsü'nde yaşanan olayları protesto etmek için İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde toplanan bir grup öğrenci slogan atmaya başladı. Bunun üzerine karşıt görüşlü öğrenciler de buraya geldi. İki grup arasında gerginlik çıktı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ


Fakülteye polis ekipleri geldi. Çevik kuvvet polisleri ve üniversitenin özel güvenlik personelleri iki grup arasında durarak önlem aldı. Ancak arbede çıktı. Arbedeye polis ve özel güvenlik görevlileri müdahale etti.

Gruplardan biri fakülte dışına çıkarıldı. Grubun çıkarılmasının ardından güvenlik personeli tarafından fakültenin kapısı kilitlendi. Dışarı çıkarılan gruptakiler demir kapıya tekme atarak kapıyı açmaya çalıştı. Beyazıt'ta bulunan fakültenin dışarısına çıkarılan grup slogan atarak üniversitenin önünden uzaklaştı. Olaylarda gözaltına alınan olmazken polisin önlemi devam ediyor.

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