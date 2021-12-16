İstanbul Üniversitesi karıştı.

Bakan Nebati: Asgari ücret artışı enflasyonun üzerinde değil çok çok üzerinde

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, asgari ücret artışını değerlendirdi.



Nebati, 'Asgari ücretliyi 19 yıldır enflasyona ezdirmedik, şimdi de ezdirmiyoruz. Enflasyonun üstünde değil, çok üstünde değil, çok çok üstünde yani yüzde 50'lik net bir artış yaptık. Bu tarihi bir artıştır.' dedi.





Cumhurbaşkanı Erdoğan 2022 asgari ücreti, yüzde 50 artışla, 4 bin 250 lira olarak açıkladı.

