Gündem İstanbul Valiliğinden açıklama Gözaltına alınanlardan sadece dördü Boğaziçi öğrencisi
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden açıklama: Gözaltına alınanlardan sadece dördü Boğaziçi öğrencisi

İstanbul Valiliği'nden Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen eylemlere ilişkin yapılan açıklamada, ikisi Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 kişinin gözaltına alındığını, 11 firarinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Merkezi AA
Gözaltına alınanlardan bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatı tespit edilmişti.
Gözaltına alınanlardan bazılarının terör örgütü MLKP ile irtibatı tespit edilmişti.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, Boğaziçi Üniversitesi giriş kapısı önünde rektör atamasına karşı dün yapılan protesto gösterileri sırasında, 2911 Sayılı Kanun'a muhalefet eden ve polise karşı mukavemet gösterdiği tespit edilen sadece 4'ü Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olmak üzere 28 şahsa yönelik, 13 ilçedeki 24 farklı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendiği hatırlatıldı.

"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı
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"Boğaziçili öğrenci" denilen isimler terör örgütü MLKP ile bağlantılı çıktı

Açıklamada, operasyonlarda; 2'si Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi 17 şahsın gözaltına alındığı, 11 firarinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı
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Boğaziçili öğrenci yaşananları anlattı: Üniversiteli olmayanlar zorla girmeye çalışıp polise saldırdı

Polisin, her olayda olduğu gibi dünkü protesto gösterileri sırasında da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını sağduyu, sabır, anlayış ve kararlılıkla yerine getirdiği, getirmeye devam edeceği vurgulanan açıklamada, "Gösteriler sırasında polisimize yönelik asla kabul edilemez itham ve davranışlar karşısında, polisimize destek veren bütün vatandaşlarımıza teşekkür ediyoruz" ifadesine yer verildi.

Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek
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Terör örgütü DHKP-C marşının okunduğu Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere HDP CHP ve İYİ Partililerden destek

Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar
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Boğaziçi Üniversitesi'nde toplanan gruptan DHKP-C marşı: Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar

Boğaziçi Üniversitesi önünde toplanan grup, terör örgütü DHKP-C yanlısı sloganlar attı. Grup önce 'Ellerinde sapanlar vuruyor bu çocuklar, kalkın ayağa kalkın biz şehirden siz köyden' sonra da 'Katil polis üniversiteden defol' sloganlarıyla terör propagandası yaptı.


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