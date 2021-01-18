Gündem İstanbul Valiliğinden buzlanma ve don uyarısı
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğini duyuran İstanbul Valiliği, vatandaşları yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması konusunda uyardı.

Haber Merkezi DHA
Kar yağışlarının ardından yollar karla kaplandı.
Kar yağışlarının ardından yollar karla kaplandı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlerde, kar yağışının öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olması, akşam saatlerinde kesilmesi bekleniyor.

Hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor

Yarın ise İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
FOTOĞRAF 12
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İstanbul'da başlayan kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırmasıyla, megakentin birçok noktası beyaza büründü. Yollar karla kaplandı. (Gazi Mahallesi girişi)
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Sabahın ilk ışıklarıyla başlayan yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle birleşince İstanbul'da trafik yoğunluğu oluştu. (TEM)
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Araç sahipleri, yolların kapanması, görüş mesafesinin düşmesi oluşan trafik nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. (TEM)
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Sarıyer
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Hasdal Kavşağı
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Ümraniye’de kar yağışının ardından buzlanan ara sokaklarda araçlar kaydı.
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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D-100 Karayolu Esenyurt mevki
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Duraklarda otobüs bekleyen vatandaşlar kar yağışından etkilendi.
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İlk mesai günü kar yağışıyla birleşince trafik yoğunluğu sabah saatlerinde yüzde 80'i gördü.
İstanbul'da kar esareti: Yollar beyaza büründü vatandaşlar trafikte kaldı
İstanbul'un yüksek kesimlerinde son birkaç gündür etkili olan kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırmasıyla megakentin geneli beyaza büründü. Kısıtlama sonrası haftanın ilk iş gününde İstanbul trafiğinde yoğunluk, kar yağışının da etkisiyle yüzde 80'i gördü. Karla kaplanan yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. İşlerine gitmek üzere yola koyulan vatandaşlar zor anlar yaşadı.


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