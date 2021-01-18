İstanbul Valiliği'nden buzlanma ve don uyarısı

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlerde, kar yağışının öğleden sonra Anadolu Yakası'nda etkili olması, akşam saatlerinde kesilmesi bekleniyor.

Hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor

Yarın ise İstanbul'un Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile gibi kuzey kesimlerinde öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri öngörülüyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.