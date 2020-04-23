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Gündem İstanbul Valiliğinden Gülhane Parkında konser
İSTANBUL

İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan vesilesiyle İstanbul Valiliği tarafından konser düzenlendi. Gülhane Parkı'ndaki seyircisiz konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner şarkılarını seslendirdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
MFÖ'nün Gülhane'deki seyircisiz konseri.
MFÖ'nün Gülhane'deki seyircisiz konseri.

Konser öncesi kısa bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Gelecek yıl coşkumuz, sevincimiz İstanbul'dan yine taşacak inşallah. Bugün Ramazan'ın arefesi aynı zamanda. Atatürk İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı rahmet ve şükranla yadediyorum'' dedi.

​İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
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​İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluşunun 100. yılı ve 23 Nisan vesilesiyle İstanbul Valiliği tarafından konser düzenlendi. Gülhane Parkı'ndaki seyircisiz konserde Mazhar Alanson ve Fuat Güner şarkılarını seslendirdi.


Konserde şarkıları MFÖ'den Mazhar Alanson ve Fuat Güner söyledi. ''Özkan neden yok'' sorusuna Fuat Güner cevap verdi. Güner, ''Özkan kanser tedavisi nedeniyle, doktorunun riskli olabilir uyarısı nedeniyle aramızda yok'' dedi.

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