​İstanbul Valiliği'nden Gülhane Parkı'nda konser

Konser öncesi kısa bir açıklama yapan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, ''Gelecek yıl coşkumuz, sevincimiz İstanbul'dan yine taşacak inşallah. Bugün Ramazan'ın arefesi aynı zamanda. Atatürk İstiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını saygı rahmet ve şükranla yadediyorum'' dedi.

TBMM’nin 100. yaşını ve 23 Nisan’ı kutlamak için, Gülhane Parkı’ndan Mazhar, Fuat konseri ile sizlere sesleniyoruz. Şarkılara eşlik etmek için hepinizi TV’lere, radyolara ve sosyal medya hesaplarımıza bekliyoruz. #23NisanUlusalEgemenlikveÇocukBayramı #Tü https://t.co/iACY79K2eU — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 23, 2020

Konserde şarkıları MFÖ'den Mazhar Alanson ve Fuat Güner söyledi. ''Özkan neden yok'' sorusuna Fuat Güner cevap verdi. Güner, ''Özkan kanser tedavisi nedeniyle, doktorunun riskli olabilir uyarısı nedeniyle aramızda yok'' dedi.