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İstanbul Valiliği'nden Yenikapı-Hacıosman metro hattı kararı: Bazı duraklar işletmeye kapatıldı

İstanbul Valiliği'nden Yenikapı-Hacıosman metro hattı kararı: Bazı duraklar işletmeye kapatıldı

21:0325/03/2025, Salı
AA
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Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı.
Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı duraklar işletmeye kapatıldı.

Metro İstanbul, İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda Yenikapı-Hacıosman metro hattında bazı durakların işletmeye kapatıldığını açıkladı. Buna göre, Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ikinci bir duyuruya kadar çalışmayacak.

Metro İstanbul, Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş fünikiler hattının Valiliğin kararı doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar işletmeye kapatıldığını bildirdi.

Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ''İstanbul Valiliğinin aldığı karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim İstasyonu, Şişhane İstasyonu ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır.'' denildi.

Açıklamada, araçların Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferlerine devam edeceği kaydedildi.



#Füniküler
#Metro
#Yenikapı-Hacıosman metro hattı

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