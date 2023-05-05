İstanbul Valiliği'ne Togg teslim edildi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldıktan sonra İstanbul Valiliği önünde gurur pozu vererek bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldıktan sonra İstanbul Valiliği önünde gurur pozu vererek bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu anları sosyal medya hesabından aktaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Milli Teknoloji hamlesi ile yerli ve Milli otomobilimiz Togg hayırlı olsun.