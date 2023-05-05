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İstanbul Valiliği'ne Togg teslim edildi

Türkiye’nin ilk yerli ve mili otomobili olarak üretilen Togg İstanbul Valisi Ali Yerlikaya’ya tarafından teslim alındı.

11:59 . 5/05/2023 Cuma
Diğer
İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği

İstanbul Valiliği
'nde yerli ve milli otomobil
Togg
'a kavuşmanın mutluluğu yaşandı. İstanbul Valisi
Ali Yerlikaya
Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u teslim aldıktan sonra İstanbul Valiliği önünde gurur pozu vererek bir hayalin gerçeğe dönüşmesinin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu anları sosyal medya hesabından aktaran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Bir hayal gerçeğe dönüştü. Milli Teknoloji hamlesi ile yerli ve Milli otomobilimiz Togg hayırlı olsun.

Yollarda gururla kullanarak projenin daha ileri seviyelere ulaşmasını diliyorum. İstanbul Valiliği'nde makam aracı olarak kullanmaktan gurur duyuyorum" dedi.



#İstanbul Valiliği
#Togg
#Ali Yerlikaya
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