|
Gündem

İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

Ali Yerlikaya’nın İçişleri Bakanlığına atanmasının ardından İstanbul Valisi olan Davut Gül, göreve başladı. İstanbul'da yaptığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gül, "Görev yapacağımız süre içinde farklılıkları zenginlik olarak görüp hizmet edeceğiz. Kubbede hoş bir seda bırak için rabbim yardımcımız olsun" dedi.

17:24 . 8/06/2023 Perşembe
Diğer
İstanbul Valisi Davut Gül.

İstanbul Valisi Davut Gül.

İletişim Başkanlığı İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ün atandığını açıklamıştı. Gaziantep'te 4 yıl 7 ay görev yapan Gül'ün atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.


Vali Gül’ün göreve başlaması nedeniyle İstanbul Valiliğinde bir tören düzenledi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.


Gül, İstanbul'da yaptığı basın toplantısında,
"Görev yapacağımız süre içinde farklılıkları zenginlik olarak görüp hizmet edeceğiz. Kubbede hoş bir seda bırak için rabbim yardımcımız olsun"
ifadelerini kullandı.



#İstanbul Valisi
#Davut Gül
#vali
19 dakika önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul’da bazı yollar trafiğe kapatıldı