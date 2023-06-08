İstanbul Valisi Davut Gül göreve başladı

İstanbul Valisi Davut Gül.
İletişim Başkanlığı İstanbul Valisi olarak Davut Gül'ün atandığını açıklamıştı. Gaziantep'te 4 yıl 7 ay görev yapan Gül'ün atama kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Vali Gül’ün göreve başlaması nedeniyle İstanbul Valiliğinde bir tören düzenledi. Törene İstanbul Vali Yardımcısı Günay Öztürk, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İstanbul İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topcu, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu katıldı.