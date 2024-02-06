İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti

Ayağından yaralı olduğu öğrenilen polis memuru ve diğer iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenilirken İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, hastanede doktorlardan bilgi alarak yaralıları ziyaret etti.