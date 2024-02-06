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İstanbul Valisi Davut Gül yaralıları hastanede ziyaret etti

İstanbul Valisi Davut Gül, Çağlayan Adliyesi'ndeki silahlı saldırı sonucu yaralanan 1'i polis 3 kişiyi, Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'nde ziyaret etti.

17:00 - 6/02/2024 Salı
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İstanbul Valisi Davut Gül
İstanbul Valisi Davut Gül

İstanbul Adalet Sarayı C Kapısında gerçekleştirilen terör saldırısında yaralanan 1'i polis olmak üzere 3 kişi, Şişli'de bulunan Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ne kaldırılmıştı.


Vali Gül yaralılara ilişkin bilgi aldı


Ayağından yaralı olduğu öğrenilen polis memuru ve diğer iki yaralının da durumunun iyi olduğu öğrenilirken İstanbul Valisi Davut Gül, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş ve İl Jandarma Komutanı Yusuf Kenan Topçu, hastanede doktorlardan bilgi alarak yaralıları ziyaret etti.


Diğer yaralılar da ziyaret etti


Ziyaretin ardından beraberindeki heyetle birlikte hastaneden ayrılan Gül, diğer yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri ziyarete gitti.


Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Hastanesi'ndeki ziyareti öncesi açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Gül, "Şu anda hayati riski olan yaralımız yok. Biz, şimdi yaralılarımıza geçmiş olsun ziyareti için geldik, bir açıklama yapılırsa Sayın Adalet Bakanımız tarafından yapılacaktır." ifadelerini kullandı.




#Davut Gül
#İstanbul
#hastane
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