İstanbul Valisi Gül eşi tarafından öldürülen kadın ve çocuklarının cenazesine katıldı

İstanbul Valisi Davut Gül, eşi tarafından öldürülen Fikriye Alıcı ve 3 çocuğu için Avcılar Merkez Camisi'nde kılınan cenaze namazına katıldı. Daha sonra cenazeler, aile üyelerince Avcılar Merkez Camisi'ne getirildi. Burada öğle namazını müteakip cenaze namazı kılındı. Cenaze törenine, İstanbul Valisi Gül'ün yanı sıra aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.