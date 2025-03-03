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Avcılar'da aile vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu katletti

Avcılar'da aile vahşeti: Eşini ve 3 çocuğunu katletti

15:163/03/2025, Pazartesi
G: 3/03/2025, Pazartesi
DHA
IHA
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Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.
Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

İstanbul Avcılar'da cinnet getiren bir adam, eşi ve 3 çocuğunu silahla vurarak öldürdü. Ardından silahı kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Avcılar'daki olay, saat 13.22 sıralarında Denizköşkler Mahallesinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, cinnet geçiren 38 yaşındaki Velican Alıcı, eşi Fikriye Alıcı (35) ve R.E.A.(12), R.A.(7), K.C.A.(6) isimli çocuklarını silahla vurdu. Ardından kendi kafasına dayayan şahıs intihar etti. Aile yakınları aileden haber alamayınca eve geldi. Kapıyı açamayınca polis ekiplerine ihbarda bulundular. Kapı çilingir yardımıyla açıldı.

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptığı ilk müdahalede adamın, eşinin ve çocukların hayatını kaybettiğini belirledi. Aile yakınları gözyaşlarına boğuldu.


#İstanbul
#Avcılar
#Cinnet

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