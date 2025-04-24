Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı: Suç duyurusunda bulunulacak

İstanbul Valisi Gül'den depremle ilgili manipülatif paylaşımlara karşı uyarı: Suç duyurusunda bulunulacak

00:2324/04/2025, Perşembe
AA
Sonraki haber
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, "Büyük deprem bekleniyor" şeklindeki manipülatif sosyal medya paylaşımlarına itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Yapılan açıklamada "Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır" ifadelerini kullandı.

İstanbul Valisi Davut Gül sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya mecralarında 'Büyük deprem bekleniyor' şeklinde manipülatif paylaşımlar ve ses kayıtları dolaşıma sokulmaktadır. Hiçbir bilimsel veriye dayanmayan bu tür şayialar, vatandaşımızı paniğe sevk etmenin dışında hiçbir amaç taşımamaktadır. Vatandaşlarımızdan, bu tür asılsız paylaşımlara itibar etmemesini, AFAD Bilim Kurulumuzun yaptığı ve yapacağı açıklamaları takip etmelerini rica ediyoruz. Bu ve benzeri asılsız paylaşımları yapanların kimlik tespit çalışmaları başlatılmış olup, sorumluları hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."

#DEPREM
#İstanbul Valisi Davut Gül
#uyarı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
AFAD son depremler 24 Nisan 2025: İstanbul'da son dakika deprem kaç büyüklüğünde oldu? Anlık deprem sorgulama