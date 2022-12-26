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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya: 47 bin kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi" dedi.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Yerlikaya: 47 bin kaçak göçmen ülkelerine geri gönderildi
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 1 Ocak-25 Aralık tarihlerinde İstanbul'da 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldığını, 47 bin 164 kişinin de ülkelerine geri gönderildiğini bildirdi.

Vali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "1 Ocak-25 Aralık 2022 tarihlerinde İstanbul'umuzda düzensiz göçle mücadele kapsamında 166 bin 652 yabancıya işlem yapıldı. 47 bin 164'ü ülkelerine geri gönderildi. 110 bin 91'i sınır dışı işlemleri kapsamında diğer illerdeki geri gönderme merkezlerine sevk edildi." ifadelerini kullandı.

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