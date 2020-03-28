İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehirlerarası ulaşım da taksiler de kullanılamayacak

Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle;



❗Taksi vb. araçların ya da

❗İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020

Vali Yerlikaya, taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların da şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacağını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca pazar ve marketlerle de alakalı yeni bir karar duyurdu. Valinin açıklamasında, " Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

Otobüs ile şehirler arası yolculuğun "Seyahat İzin Kurulu"nun iznine bağlanmış olması nedeniyle;



❗Taksi vb. araçların ya da

❗İnternet tabanlı uygulamalar (yol arkadaşlığı) vasıtasıyla şahsi araçların şehirlerarası toplu ulaşım aracı olarak kullanılmasına izin verilmeyecektir. — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) March 28, 2020

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