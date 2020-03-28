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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehirlerarası ulaşım da taksiler de kullanılamayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların da şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacağını duyurdu. Bunun yanında pazar ve marketlerle de alakalı yeni bir kararı açıklayan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya
Vali Yerlikaya

Vali Yerlikaya, taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların da şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacağını duyurdu.

Yerlikaya ayrıca pazar ve marketlerle de alakalı yeni bir karar duyurdu. Valinin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

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