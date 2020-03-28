Gündem İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu Şehirlerarası ulaşımda taksiler de kullanılamayacak
İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya duyurdu: Şehirlerarası ulaşımda taksiler de kullanılamayacak

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların da şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacağını duyurdu. Bunun yanında pazar ve marketlerle de alakalı yeni bir kararı açıklayan Yerlikaya, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vali Yerlikaya
Vali Yerlikaya

Vali Yerlikaya, taksi ya da internet tabanlı uygulamalar vasıtasıyla şahsi araçların da şehirlerarası toplu ulaşımda kullanılamayacağını duyurdu.

  • Yerlikaya ayrıca pazar ve marketlerle de alakalı yeni bir karar duyurdu. Valinin açıklamasında, "Vatandaşlarımızın market ve pazar yerlerinde çocuklarıyla dolaşmalarına engel olunması maksadıyla çocukların market ve pazar yerlerine alınmaması kararlaştırılmıştır" ifadeleri yer aldı.

İçişleri Bakanlığından uçak ve otobüs seferleri ile ilgili yeni genelge
DÜNYA
İçişleri Bakanlığından uçak ve otobüs seferleri ile ilgili yeni genelge

THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
DÜNYA
THY iç hat bilet satışlarına ara verdi
Abone Ol Google News
CANLI İNFOGRAFİK

CANLI İNFOGRAFİK

​Koronavirüsün Türkiye ve dünya genelindeki son rakamları
Fransa için en zor günler

Fransa için en zor günler

"Son yüzyılda daha önce benzeri görülmemiş bir kriz."
Taksiler de yasak!

Taksiler de yasak!

Çocuklar market ve pazara alınmayacak.
Beş Türk <br>mahsur kaldı

Beş Türk
mahsur kaldı

​Büyükelçilikten yardım bekliyorlar.
Zeytin yaprağı <br>çayındaki mucize

Zeytin yaprağı
çayındaki mucize

​Virüs türlerine karşı vücudun direncini koruyor.

Karantinada dünyaya geldi

Karantinada dünyaya geldi

​Sevindiren haber Mersin'den geldi.
İtalya 10 bini geçti

İtalya 10 bini geçti

Salgın hızla can almaya devam ediyor.
Toplam kaybımız 108 oldu

Toplam kaybımız 108 oldu

​Türkiye'nin son 24 saati açıklandı.
İl giriş çıkışlarına denetim

İl giriş çıkışlarına denetim

Hava yolcularına Seyahat İzin Belgesi şartı geldi.
Karantinaya özel görüşme

Karantinaya özel görüşme

Karantinada doğum yapan Sevda'ya tebrik.
THY ara verdi

THY ara verdi

İ​ç hat bilet satışlarını kısa süreyle durdurdu.
Karantinadan gözaltına

Karantinadan gözaltına

Bolu'daki KYK yurdunda devlete hakaretler etmişlerdi.
Hastalansak bile hastaneye gitmiyoruz

Hastalansak bile hastaneye gitmiyoruz

​İtalya'da yaşayan Türk, korona krizini yenisafak.com'a anlattı.
Bir köy daha karantinada

Bir köy daha karantinada

​Rize, Van şimdi de Yozgat...
Umutlandıran gelişme

Umutlandıran gelişme

​Rusya koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı.
Tüm uçuşlar durdu

Tüm uçuşlar durdu

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda koronavirüs tedbiri.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.