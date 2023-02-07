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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu.

16:17 . 7/02/2023 Salı
AA
İstanbul

İstanbul

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, bugün saat 19.00'dan sonra ve yarın kuvvetli kar yağışı beklendiğini belirterek, vatandaşlara zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları için uyarıda bulundu.


Vali Yerlikaya sosyal medya paylaşımında,
"Kıymetli hemşehrilerim, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün son paylaştığı verilere göre İstanbul'da bugün ve yarın yerel olarak kuvvetli kar sağanakları, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don ve tipi bekleniyor. 19.00'dan sonra lütfen zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın."
ifadelerine yer verdi.

#İstanbul Valisi Ali Yerlikaya
#Kar
#İstanbul
35 minutes ago
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İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kar uyarısı
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