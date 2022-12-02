İstanbul Valisi Yerlikaya'dan kazada yaralanan polis memuruna yardım

Fatih Aksaray'da saat 16.00 sıralarında bir kuryenin kullandığı motosiklet ile polis memurunun idaresindeki motosiklet çarpıştı.

Kazada yaralanan polis memuru Mehmet Ali Ulusoy'a ilk müdahaleyi o sırada yoldan geçen bir doktor yaptı.

Bu sırada, kaza anında o bölgeden geçen İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da makam aracını durdurarak kazazedelerin yanına gitti.

Vali Yerlikaya, yaralı polis memuruyla yakından ilgilenerek sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan polis memurunun bacağında doku zedelenmesi ve ezilmeler olduğu öğrenildi.

GÜNDEM Sahte doktorun girdiği ameliyatları anlattığı ses kaydı ve yazışmaları ortaya çıktı: 70. hastama bakıyorum

EKONOMİ Bakan Nebati'den EYT açıklaması: Hazırlıklar başlatılmıştır