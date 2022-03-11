İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.
Kıymetli hemşehrilerim;
Yoğun kar yağışı nedeniyle,❄️
‼️Zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım.
‼️Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim.
‼️Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun.
‼️112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde pic.twitter.com/ikok4Jq2rU
Kıymetli hemşehrilerim;
TIR VE KAMYON GİRİŞLERİ DURDURULDU
Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.
Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ❄️#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul’a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize
⛔️GİRİŞİ DURDURULMUŞTUR❗️#KarlaMücadele pic.twitter.com/7uf1YbTITq
Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle ❄️#Anadolu ve #Trakya istikametlerinden #İstanbul’a seyahat eden TIR ve KAMYONLARIN ilimize