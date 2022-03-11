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İSTANBUL

İstanbul Valisi Yerlikaya'dan vatandaşlara uyarı: Zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmayın

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, kar yağışının etkili olduğu kentte vatandaşları zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları konusunda uyardı.

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Haber Merkezi AA
İstanbul Valisi Yerlikayadan vatandaşlara Trafiğe çıkmayın uyarısı
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yoğun kar yağışı nedeniyle zorunlu olmadıkça lütfen trafiğe çıkmayalım. Ulaşımda toplu taşıma araçlarını tercih edelim. Araçlarınızda mutlaka kış lastiği olsun. 112 Acil Çağrı Merkezimiz 7/24 sizlerin hizmetinizde." ifadelerini kullandı.

TIR VE KAMYON GİRİŞLERİ DURDURULDU

Yerlikaya açıklamasında," Kuvvetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Anadolu ve Trakya istikametlerinden İstanbul’a seyahat eden TIR ve kamyonların ilimize girişi durdurulmuştur" dedi.


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