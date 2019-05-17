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Gündem İstanbul ve Bursada TSKya sızan FETÖcülere operasyon
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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

İstanbul ve Bursa'da FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon

İstanbul ve Bursa'da TSK'ya sızan FETÖ'cülere operasyon

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı da FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturma kapsamında, 25 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, 48 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ASKERİ ŞAHISLARDAN SORUMLU ÖRGÜT ÖĞRETMENLERİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca FETÖ'nün TSK yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında, itirafçı askerlerden alınan ifade ve teşhis işlemleri sonucunda askeri şahıslardan sorumlu örgütsel tabirle öğretmen olarak faaliyet gösteren şüphelilere ulaşıldı.

  • Bu kapsamda, örgüt mensuplarını TSK yapılanmasına sızdırdığı, kod adı ve askeri okul sınav sorularını verdiği gerekçesiyle 48 sivil şahıs hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Şüphelilerin yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğünce operasyon başlatıldı.

BURSA'DA MAHREM YAPILANMA OPERASYONU

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına" yönelik soruşturmasında, 25 ilde 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

  • Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) yerleştirilmiş FETÖ mensuplarının deşifre edilmesi çalışmaları doğrultusunda, kentteki bazı büfe telefonlarından ardışık ve periyodik arandıkları belirlenen 25'i muvazzaf yüzbaşı, üsteğmen, teğmen, astsubay ve uzman çavuş olmak üzere 49 zanlı hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yakalama kararı çıkarıldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şube müdürlükleri ekiplerinin koordinesinde 25 ilde önceden belirlenen adreslere yönelik eş zamanlı başlatılan operasyon devam ediyor.

25 İLDE OPERASYON

Operasyonun Bursa, Eskişehir, Şırnak, İzmir, İstanbul, Konya, Ankara, Tunceli, Kocaeli, Samsun, Muş, Balıkesir, Yalova, Malatya, Zonguldak, Bolu, Aydın, Mardin, Hatay, Mersin, Kastamonu, Elazığ, Burdur, Sakarya ve Gaziantep'te yürütüldüğü öğrenildi.

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