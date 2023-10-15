İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail zulmüne 'lanet' Filistin'e 'özgürlük' mitingleri düzenlendi

Gazze’de yaşanan insanlık dışı katliam üzerine harekete geçen sivil toplum kuruluşları, düzenledikleri Büyük Filistin Yürüyüşü ile İsrail’in durdurulması için dünya kamuoyuna çağrıda bulundu. Beyazıt’ta ikindi namazı sonrası başlayan ailelerin ve çocukların da katıldığı yürüyüş, Ayasofya’daki akşam namazı ve dualarla son buldu.