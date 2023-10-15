İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail zulmüne 'lanet' Filistin'e 'özgürlük' mitingleri düzenlendi

Maltepe'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi.
Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de işgal ve ablukaya karşı başlattığı Aksa Operasyonu sonrası Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail 9 gündür aralıksız bombardıman yapıyor.
Hain saldırılarda kadın çocuk yaşlı binlerce Filistinli hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.
Siyonist zulme 'dur' diyen binlerce kişi bugün Maltepe'ye akın etti.
Maltepe'de düzenlenen 'Özgür Filistin' mitingine katılan binler İsrail vahşetini lanetlerken Filistin'e destek mesajı verdi.
Gazze Hükümeti Genel Sekreteri Muhammed Avam da mitingte konuşma yaptı.
HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Filistin direnişine destek amacıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenen mitingde de on binler meydanlara aktı.
Kadın-erkek, yaşlı-genç ve çocuklardan oluşan on binlerce Batmanlı, mitinge katılmak için konvoy oluşturdu.