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İstanbul ve Diyarbakır'da İsrail zulmüne 'lanet' Filistin'e 'özgürlük' mitingleri düzenlendi

İsrail'in Gazze'de uyguladığı katliam 9. gününe girerken bugün İstanbul Maltepe Filistin'e destek mitingine ev sahipliği yaptı. Zulme 'dur' diyen binlerce vatandaş alana akın ederek siyonist zulme tepkisini dile getirdi. Öte yandan Diyarbakır'da da on binlerce kişi meydanlara akarak İsrail'in Gazze'ye karşı uyguladığı soykırıma karşı durdu.

16:20 . 15/10/2023 Pazar
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Maltepe'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

Maltepe'de Filistin'e destek mitingi düzenlendi.

Hamas'ın askeri kanadı İzzettin el Kassam Tugayları'nın 7 Ekim'de işgal ve ablukaya karşı başlattığı Aksa Operasyonu sonrası Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail 9 gündür aralıksız bombardıman yapıyor.

Hain saldırılarda kadın çocuk yaşlı binlerce Filistinli hayatını kaybederken binlercesi de yaralandı.

Siyonist zulme 'dur' diyen binlerce kişi bugün Maltepe'ye akın etti.

Maltepe'de düzenlenen 'Özgür Filistin' mitingine katılan binler İsrail vahşetini lanetlerken Filistin'e destek mesajı verdi.

Alana gelen katılımcılar
, "Direne direne kazanacağız"
sloganları attı.

Gazze Hükümeti Genel Sekreteri Muhammed Avam da mitingte konuşma yaptı.

HÜDA PAR Diyarbakır İl Başkanlığı tarafından Filistin direnişine destek amacıyla bugün Diyarbakır'da düzenlenen mitingde de on binler meydanlara aktı.

Kadın-erkek, yaşlı-genç ve çocuklardan oluşan on binlerce Batmanlı, mitinge katılmak için konvoy oluşturdu.





#İstanbul
#Filistin
#miting
#İsrail
#Maltepe
1 saat önce
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