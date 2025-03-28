İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarında bayram yoğunluğu

9 günlük Ramazan Bayramı tatilini İstanbul dışında değerlendirmek isteyenlerin seyahatleri başladı. Öğle saatlerinden itibaren İstanbul'daki havalimanlarında yoğunluk yaşanmaya başladı. Yoğunluk nedeniyle terminal binaları girişinde X-ray kontrol noktalarında kuyruk oluştu. İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA ve Sabiha Gökçen Havalimanı ekipleri giriş kapıları ve X-ray kontrol cihazlarını açık tutarak yolcuların herhangi bir aksaklık yaşamadan hızlı geçmesini sağlıyor. Bu arada İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, bugün bin 544 uçuşun planlandığını 242 bin 455 yolcuya hizmet edeceklerini açıkladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise bugün 721 uçuşun gerçekleşmesi bekleniyor.