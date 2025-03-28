Emeklilere bayram ikramiyesi tuzağı: Siber dolandırıcılara dikkat

Özellikle bu dönemde oldukça dikkat etmeliyiz. Siber dolandırıcılar tarafından gönderilmiş SMS'lere oldukça dikkatli yaklaşmalıyız. Burada var olan linklere asla tıklamamalıyız. Zira bankalar ya da devlet kurumları hiçbir şekilde bayram ikramiyesini ödenmesine dair link göndermez. Size bu şekilde bir bilgi vermez. Bu tarz linklere tıklamamak, bu tarz mesajları dikkate almamak son derece önemlidir.

Şayet bu duruma düşen vatandaşlarımız söz konusuysa, mutlaka ilgili ekran görüntülerini alması gerekiyor.