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İstanbul ve Trakya için sağanak uyarısı

Mega kent İstanbul'un batısı ve Trakya için gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

14:36 - 5/08/2024 Pazartesi
Güncelleme: 15:33 - 5/08/2024 Pazartesi
AA
Arşiv
Arşiv

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerine kadar Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.


Yağışların bu akşam saat 20.00'ye kadar aralıklarla kuvvetli olması öngörülüyor.


Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anından kuvvetli rüzgar ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.


Valilikten açıklama


İstanbul Valiliği, şehrin batısında etkisini gösterecek sağanak yağışa dair açıklama yaptı.


Söz konusu açıklamada,
"Meteoroloji’ye göre; akşam saatlerine kadar İstanbul'un batısında (Silivri ve Çatalca) yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"
ifadelerine yer verildi.



#İstanbul
#Kırklareli
#Meteoroloji
#sağanak
#Tekirdağ
#Trakya
#YAĞIŞ
1 saat önce
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