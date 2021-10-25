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İSTANBUL

İstanbul yeni haftaya trafikle başladı

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde erken saatlerden itibaren D-100 karayolunda trafik yoğunluğu başladı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul yeni haftaya trafikle başladı
Trafik yer yer durma noktasına geldi.

İstanbul’da haftanın ilk iş gününde trafik erken saatlerden itibaren etkili olmaya başladı. Servis araçlarıyla okullarına giden öğrenciler ve işlerine gitmek isteyen vatandaşlar yollara çıktı.

Özellikle D-100 Kadıköy istikametinde yoğunluk olduğu görüldü. Kimi zaman ise trafik yer yer durma noktasına geldi. İlerleyen saatlerde trafik yoğunluğunun artması da beklenenler arasında.

İstanbul yeni haftaya yüzde 60 trafik yoğunluğu ile başladı

İki günlük hafta sonu tatilinin ardından mesaiye başlayan İstanbul’da haftanın ilk sabahında trafik yoğunluğu yüzde 60’a ulaşarak başladı.


Anadolu Yakasından Avrupa’ya geçişte ise TEM Otoyolu Ataşehir - Kavacık arası, 15 Temmuz Köprüsünde Çamlıca - Altunizade arasında trafik yoğunluğu oluştu.

D - 100 Karayolu Kartal - Ümraniye arasında da belirli aralıklarla trafik yoğunluğunun oluştuğu kayıtlara geçti.

İstanbul’da trafik çilesi büyüyor: Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik
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Ataköy ile İkitelli arasında 2018 yılında bitirilmesi gereken metro inşaatı tamamlanmadığı için bölgede yaşanan trafik hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sabah iş yerine gitmeye çalışan vatandaşlar Yenibosna Çobançeşme kavşağında metro şantiyesi nedeniyle kapatılan yol nedeniyle uzun süre trafikte kalıyor.
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E-5 karayolundan Çobançeşme Kavşağına bağlanmak isteyen araçlar metro şantiyesi nedeniyle yoğun trafik oluşturdu. Basın Eksperes’ten Çoban çeşme kavşağına bağlanmak isteyen araçlar trafiği daha yoğunlaştırıyor.
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Çobanşeşme kavşağı çevresinde 2-3 kilometre boyunca uzanan araç kuyrukları havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi. Mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde uzun süre trafikte kalan araç sürücüleri duruma tepki gösterdi.
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“Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik” <br><br><br>İşe gitmek için uzun süre trafikte beklediğini ifade eden Burak Tavşancı, “30 dakikadır Çobançeşme kavşağında bekliyoruz. Eskiden 5 dakikada gittiğimiz mesafeyi şimdi 30 dakikada geçemiyoruz. Her sabah bu çileyi çekiyoruz, bu trafik sorununa bir çözüm bulmaları gerekiyor. Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik böyle bir şey. Tek yaptıkları metro pankartını asmak oldu” ifadelerini kullandı.
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“Trafik nedeniyle çok şikayetçiyim” <br><br><br>Okula gitmek için trafik nedeniyle yolda inmek zorunda kalan lise birinci sınıf öğrencisi Enes Altunışık, “Geldiğim yer uzak olduğu için erken çıkıyorum, trafik nedeniyle servis aracımız bizi yolda bırakmak zorunda kaldı. Trafik nedeniyle çok şikayetçiyim okula derslerimize geç kalmak zorunda kalıyoruz” diye konuştu.
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“Arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldum” <br><br><br>İşe gitmek için saatlerce trafikte kaldığını ifade eden Ferhat Dursun, “Trafik her gün giderek artıyor. Bugün daha fazlaydı. Dolmuş bizi yol ortasında bıraktı inen insin dedi. Yol ortasında indik karşıya geçmeye çalışırken arabaların altında kalmaktan son anda kurtuldum. Bu durumdan çok şikayetçiyim. Karşıya geçmeye çalışıyoruz yaya geçidi bulunmuyor” ifadesini kullandı.
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Ataköy ile Basın Ekspres İkitelli arasında 12 istasyondan oluşan metro, saatte 35 bin yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak. 2018 yılında bitirilmesi planlanan yer altı ve istasyon çalışmaları 3 yılı aşkın süre aksadı, İmamoğlu yönetiminin yaptığı açıklamalarda 2021 yılı sonunda bitirileceği bildirildi.
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İstanbul’da trafik çilesi büyüyor
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İstanbul’da trafik çilesi büyüyor
İstanbul’da trafik çilesi büyüyor: Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 2018 yılında inşaatının tamamlanması gereken Ataköy İkitelli metro hattı sebebiyle Bahçelievler'in bir çok noktasında vatandaşlara trafik çilesi yaşatıyor. Kilometrelerce oluşan trafikte kalan vatandaşlar duruma tepki gösterdi. İşe gitmek için uzun süre trafikte beklediğini ifade eden Burak Tavşancı, “30 dakikadır Çobançeşme kavşağında bekliyoruz. Eskiden 5 dakikada gittiğimiz mesafeyi şimdi 30 dakikada geçemiyoruz. Her şey güzel olacak dediler ancak göremedik böyle bir şey” ifadelerini kullandı.


TEM’de çekici devrildi: Beş araç yola saçıldı iki kişi yaralandı
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Kaza, Kocaeli’nin Derince ilçesi TEM otoyolu İstanbul istikameti Çınarlıdere viyadüğünde meydana geldi.
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Edinilen bilgiye göre, 63 ACF 992 plakalı çekici ile seyir halinde olan sürücü Kenan G., yol kenarında arızalanan 4 kişilik ailenin içinde bulunduğu 76 AZ 617 plakalı Hyundai marka otomobil ile karşılaştı. Mehmet A. yönetimindeki bu otomobili de içinde bulunduğu yolcularla birlikte taşıdığı diğer araçların arkasına alan Kenan G., daha sonra yoluna devam etti.
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Yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği çekici, Çınarlıdere viyadüğünde devrildi. Kazanın şiddetiyle çekicinin üzerinde bulunan 5 araç yola saçılırken, 76 AZ 617 plakalı otomobilin içindeki 4 kişilik aile de yere düştü.
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İhbarla olay yerine sağlık, polis ve karayolları ekipleri sevk edildi. 4 kişilik aileden yaralanan 2 kişi, olay yerindeki müdahalelerin ardından hastaneye kaldırıldı.
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Kaza sebebiyle TEM otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı. Trafik, devrilen çekicinin ve yola saçılan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.<br>Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
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Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
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Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
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Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
Title
Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
Title
Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
Title
Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
Title
Arızalanan aracı yolcularla birlikte taşıyan çekici TEM’de devrildi
TEM’de çekici devrildi: Beş araç yola saçıldı iki kişi yaralandı
Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu'nda arızalanan otomobili içerisindekilerle birlikte taşıyan çekici, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda devrildi. Kazanın şiddetiyle çekici üzerinde bulunan 5 araç yola saçılırken, 2 kişi de yaralandı. Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun kuyruklar oluştu.


36 kamera incelenip 560 araç tarandı

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