Gündem İstanbul yeni haftaya yoğun trafikle başladı
İSTANBUL

İstanbul yeni haftaya yoğun trafikle başladı

İstanbul'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından trafik yoğunluğu yaşandı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Türkiye genelinde 26 Şubat Cuma günü 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması, saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Haftanın ilk iş gününde vatandaşların toplu taşıma yerine kendi araçlarını tercih etmesi nedeniyle kentin ana arter ve caddelerinde trafik yoğunlaştı.

Özellikle D-100 ve TEM bağlantı yollarında yoğunluk oluşurken, Haliç Köprüsü'nün Ankara istikametinde trafik sıkışıklığı yaşandı.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde de araç yoğunluğu gözlendi.

Edirne istikametinde ise trafik yoğunluğunun normal seyrinde olduğu görüldü.

İstanbul Büyükşehir Belesiyesi'nin (İBB) mobil uygulamasına göre, trafik yoğunluğu saat 09.55 itibarıyla yüzde 58 olarak ölçüldü.

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