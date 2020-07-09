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Gündem İstanbul Yenibosnada metrobüste yangın paniği
İSTANBUL

İstanbul Yenibosna'da metrobüste yangın paniği

İstanbul Yenibosna'da metrobüste yangın paniği

İstanbul Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

Haber Merkezi DHA
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.
Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

İstanbul'daki olay saat 09.00 sıralarında Yenibosna Metrobüs Durağı Topkapı istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki metrobüsün durağa geldiği sırada motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Dumanları fark eden metrobüs şoförü aracı durdurup kapıları açarak yolcuların inmesini sağladı. Yolcuların tahliye edilmesinin ardından motor kısmından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.

İstanbul son dakika haberleri: Yenibosna'da metrobüs yangını paniği
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İstanbul son dakika haberleri: Yenibosna'da metrobüs yangını paniği
İstanbul son dakika haberlerine göre: Bahçelievler'de seyir halindeki metrobüsün motor kısmından çıkan dumanlar paniğe neden oldu. Yolcuların hemen tahliye edilmesinin ardından çıkan dumanlara yangın tüpü ile müdahale edildi.


Durakta boş bir noktaya çekilen metrobüs daha sonra tamir için Yenibosna Durağı'ndan ayrıldı. Tahliye edilen yolcular ise durağa gelen başka bir metrobüs ile yolcuklarına devam etti.

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