İstanbul Yenibosna'da metrobüste yangın paniği

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Ünlülerin terzisinin dramı: Bilsem böyle sigara içmezdim

İstanbul’da uzun yıllar ünlü sinema sanatçılarının da terziliğini yapan ancak sigara içmekten dolayı ‘Buerger’ hastalığına yakalanıp 2 bacağını kaybeden Sefer Yanar, Adana’da oğlunun yardımıyla hayata tutunuyor. Yanar, “Ben terziydim. Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit gibi ünlü isimlere hep hizmet verdim. Şu anda çalışamıyorum. Bütün ihtiyaçlarım oğlum tarafından karşılanıyor. Bir insan kendisini kullanamazsa karşıya da zahmeti fazla oluyor. Hayat çok zor. Böyle göründüğü gibi değil. Bilsem böyle sigara içmezdim. İçenlere de kesinlikle bırakın derim.” dedi.